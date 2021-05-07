В Хабаровске в День Победы проведут военно-историческую реконструкцию событий ВОВ

Хабаровск, 7 мая. Жители Хабаровска 9 Мая смогут увидеть масштабную военно-историческую реконструкцию боя под Берлином в одном из городских парков.

В сообщении отмечается, что 9 Мая порядка 40 опытных реконструкторов будут воссоздавать сражение времен Великой Отечественной войны. Мероприятие пройдет в парке «Динамо», передает сетевое издание «Контингент».

В реконструкции используют технику времен ВОВ, в том числе, армейские автомобили Dodge, бронетехнику Wiesel, советские военные машины, а также мотоциклы.

Мероприятие начнется в 17.00 (по местному времени) и продлится примерно 20 минут. При этом с 15.00 на территории парка будет организован праздничный концерт лучших творческих коллективов Хабаровска.

Ранее сообщалось, что российская молодежь запустила проекты по сохранению памяти о Великой Отечественной войне, в рамках которых они реконструируют бои, а также работают с архивными документами.