Стало известно о крупнейшей сделке на криптовалютном рынке

Пало-Альто, 7 мая. Криптовалютный банк Galaxy Digital приобрел создателя криптовалютного кошелька BitGo за 1,2 млрд долларов.

Galaxy Digital, занимающаяся операциями с криптовалютами, заключила соглашение о покупке с компанией BitGo из США, которая является разработчиком криптокошелька. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Приобретение будет совершено частично за акции и частично за наличные. Сумма сделки равняется 1,2 млрд долларов, а акционеры BitGo получат 10% новой компании, которая будет образована после слияния. Согласно информации Dealogic, покупка стала самой крупной сделкой на рынке криптовалюты. Предполагается, что сделку закроют к концу года.

Активы во владении Galaxy Digital будут стоить более 40 млрд долларов после слияния, а будущая компания займется предоставлением услуг, среди которых трейдинг, криптокошелек, управление активами.

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