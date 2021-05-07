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Российский рынок акций продолжает рост

Экономика
Российский рынок акций продолжает рост
pixabay.com  /  Gerd Altmann

Москва, 7 мая. Рынок акций РФ в начале торгов продолжил рост. Рублевый индекс Мосбиржи установил новый исторический максимум, достигнув 3683,8 пункта.

Долларовый индекс РТС поднялся на 0,9%, до 1564,53 пункта. Также демонстрируют рост в пределах 1,4% «голубые фишки». Курс доллара опустился до 74,17 рубля.

Подорожали акции Сбербанка (+1,4%), «Газпрома» (+1,3%), «Русала» (+1,3%), «Роснефти» (+1%), Ozon (+1%), «Северстали» (+0,9%), «РусГидро» (+0,8%), АФК «Система» (+0,7%), «Лукойла» (+0,6%), «Новатэка» (+0,5%), «Яндекса» (+0,3%), ВТБ (+0,2%), «Норникеля» (+0,2%) и других компаний. Ценные бумаги TCS Group и «Аэрофлота» упали в цене на 0,3% и 0,2% соответственно.

Аналитики отмечают восходящую траекторию российского рынка акций. При этом, как они утверждают, рост ограничен отметкой 3700 для индекса Мосбиржи.

Главный аналитик Совкомбанка Кирилл Кононов ранее оценил перспективы рубля после майских праздников. По его мнению, во второй половине месяца российская валюта может немного укрепиться к доллару и евро.

торги ртс мосбиржа рынок акций
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