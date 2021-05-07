Пострадавшая от падения багажа пенсионерка не обращалась в полицию

Ростов-на-Дону, 7 мая. В транспортную полицию заявлений от пострадавшей женщины не поступало. Она могла травмироваться в поезде по своей вине.

Женщина пострадала не из-за упавшего на нее багажа, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. Пенсионерка доставала свой багаж, при этом верхняя полка в поезде не была зафиксирована. Вероятнее всего, из-за этого женщина получила травмы.

В поезде Ростов — Сочи на 72-летнюю пенсионерку с верхней полки свалился багаж, сообщал ФАН. Медики зафиксировали ушиб поясничного отдела и компрессионный перелом позвоночника. Женщину увезли в больницу для оказания помощи.