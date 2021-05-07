Инвалид в Кемерово убил бездомного, вытолкав его из трамвая на рельсы

Кемерово, 7 мая. Пассажир трамвая вытолкал бездомного из транспорта на противоположные рельсы. Как стало известно ФАН, мужчина ударился головой о бетонное покрытие и скончался в больнице от травм.

Трагическое происшествие произошло еще 2 мая, однако об этом стало известно только сейчас. Подозреваемый житель города Кемерово ехал в трамвае в утром. На одной из остановок в транспортное средство вошел мужчина. У него не хватило денег на билет. Между женщиной, которая управляла трамваем, и мужчиной произошел конфликт. Один из пассажиров вытолкнул горожанина на улицу. Тот упал и получил травмы головы. Его доставили в больницу, где он через непродолжительное время скончался.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», — рассказала ФАН помощник руководителя СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу Елена Мазеева.

Оперативники по горячим следам задержали 62-летнего подозреваемого. Он полностью признал вину и стал сотрудничать со следствием.

«Дело в том, что на одной из остановок в трамвай зашел грязный мужчина, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Он, очевидно, был бездомным, от него пахло нечистотами на весь салон транспортного средства. К тому же, у него было несколько сумок, в которых находился хлам, собранный из ближайших помоек».

Водитель трамвая попросила, чтобы мужчина купил билет или вышел из вагона. Тот протянул ей несколько рублей в грязной руке — этих денег было недостаточно для оплаты проезда.

После этого женщина сказала, что никуда не поедет, пока пассажир не купит билет.

От этих слов разозлился мужчина, который находился в вагоне. Он схватил бездомного и вытолкал его из трамвая.

«Потерпевший ударился головой о бетонную поверхность рельс. Его госпитализировали, но он скончался от полученной тяжелой травмы головы. Подозреваемый — инвалид. Но тут есть определенные нюансы. Нужно будет понять, насколько водитель трамвая действовала в рамках своих полномочий. Ведь, по сути дела, именно она спровоцировала конфликт со смертельным исходом», — дополнил источник.

Если вина подозреваемого будет доказана в суде, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.