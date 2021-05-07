Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
07 мая 14:29
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:27
Празднование Дня Победы 2021
Участник штурма Кенигсберга Михаил Егоров рассказал ФАН о Великой Победе
14:27
Общество
Ретро-поезд «Победа» побывал в Ростове
14:25
Общество
Вирусолог Альтштейн призвал россиян соблюдать рекомендации Роспотребнадзора
14:23
Видео
Псаки планирует покинуть пост пресс-секретаря президента США. События дня
14:22
Общество
Роскомнадзор потребовал от Google снять все ограничения с приложения «Улица героев»
14:21
Армия
Путин и премьер Израиля обсудили вопросы сирийского урегулирования
14:19
Экономика
Акции компании «Русал» установили новый рекорд стоимости
14:17
Экономика
Недельный приток в инвестирующие в РФ фонды достиг 40 млн долларов
14:16
Происшествия
В Петербурге грабитель вынес из кассы магазина более 8 тыс. рублей
14:16
Общество
Житель Самары переплыл шоссе под землей
14:15
Общество
Духовой оркестр дал концерт под окнами ветерана Великой Отечественной в Новосибирске
14:15
Экономика
Россия увеличила импорт из дальнего зарубежья на 48,7%
14:14
Армия
Вассерман назвал истинную цель учений ВС США на Аляске
14:13
Общество
Поляк, бразилец и француз разоблачили ложь своих стран о роли СССР во Второй мировой
14:10
Происшествия
Петербургская школьница попала в реанимацию после отравления
14:08
Шоу-бизнес
Волочкова осудила Лорак за обвинения Константина Меладзе в харассменте
14:08
Происшествия
Инвалид в Кемерово убил бездомного, вытолкав его из трамвая на рельсы
14:05
Общество
Власти Туниса вводят тотальный локдаун для борьбы с COVID-19
14:00
Политика
Экс-депутат Рады Олейник заявил, что НАТО может «вступить на Украину»
14:00
Спорт
«Физкульт-привет». О Дедпуле на чемпионате России и слезах биатлонистов
Все новости
Наверх

Инвалид в Кемерово убил бездомного, вытолкав его из трамвая на рельсы

Происшествия
Инвалид в Кемерово убил бездомного, вытолкав его из трамвая на рельсы
wikipedia.org  /  mos.ru / CC BY 4.0

Кемерово, 7 мая. Пассажир трамвая вытолкал бездомного из транспорта на противоположные рельсы. Как стало известно ФАН, мужчина ударился головой о бетонное покрытие и скончался в больнице от травм.

Трагическое происшествие произошло еще 2 мая, однако об этом стало известно только сейчас. Подозреваемый житель города Кемерово ехал в трамвае в утром. На одной из остановок в транспортное средство вошел мужчина. У него не хватило денег на билет. Между женщиной, которая управляла трамваем, и мужчиной произошел конфликт. Один из пассажиров вытолкнул горожанина на улицу. Тот упал и получил травмы головы. Его доставили в больницу, где он через непродолжительное время скончался.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», — рассказала ФАН помощник руководителя СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу Елена Мазеева.

Оперативники по горячим следам задержали 62-летнего подозреваемого. Он полностью признал вину и стал сотрудничать со следствием.

«Дело в том, что на одной из остановок в трамвай зашел грязный мужчина, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Он, очевидно, был бездомным, от него пахло нечистотами на весь салон транспортного средства. К тому же, у него было несколько сумок, в которых находился хлам, собранный из ближайших помоек».

Водитель трамвая попросила, чтобы мужчина купил билет или вышел из вагона. Тот протянул ей несколько рублей в грязной руке — этих денег было недостаточно для оплаты проезда.

После этого женщина сказала, что никуда не поедет, пока пассажир не купит билет.

От этих слов разозлился мужчина, который находился в вагоне. Он схватил бездомного и вытолкал его из трамвая.

«Потерпевший ударился головой о бетонную поверхность рельс. Его госпитализировали, но он скончался от полученной тяжелой травмы головы. Подозреваемый — инвалид. Но тут есть определенные нюансы. Нужно будет понять, насколько водитель трамвая действовала в рамках своих полномочий. Ведь, по сути дела, именно она спровоцировала конфликт со смертельным исходом», — дополнил источник.

Если вина подозреваемого будет доказана в суде, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.

кемерово трамвай убийство по неосторожности
Комментировать
Самое популярное
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Общество 114737 4 мая 2021
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
Политика 101412 4 мая 2021
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Политика 78714 5 мая 2021
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Насмешки западных зрителей над подлодкой «Дмитрий Донской» разбились о факты
Армия 49842 4 мая 2021
Насмешки западных зрителей над подлодкой «Дмитрий Донской» разбились о факты
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Общество 45571 5 мая 2021
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Все новости / Происшествия / Инвалид в Кемерово убил бездомного, вытолкав его из трамвая на рельсы
Рейтинг@Mail.ru