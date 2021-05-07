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Медики из Германии назвали условие прекращения волн пандемии коронавируса

Общество
Медики из Германии назвали условие прекращения волн пандемии коронавируса
pixabay.com

Берлин, 7 мая. Чтобы прекратить распространение COVID-19 волнами, необходимо увеличить уровень людей с иммунитетом до 80%, заявил президент Института Роберта Коха Лотар Вилер.

Германии удалось сломить третью волну распространения коронавирусной инфекции, сообщил глава минздрава ФРГ Йенс Шпан. Он отметил, что пока в стране не могут отказаться от ряда ограничений.

По его словам, заболеваемость COVID-19 на высоком уровне, но показатели начинают снижаться. Йенс Шпан считает, что доля людей с иммунитетом также мала. В мире имеются различные мутации коронавируса. Например, британский штамм, прокомментировал глава минздрава ФРГ.

Лотар Вилер также считает, что не стоит снимать противоэпидемические ограничения. Он призвал жителей Германии оперативно вакцинироваться и подчеркнул, что увеличение вакцинации принесет ощутимое облегчение ситуации.

Ранее сообщалось, что власти Германии одобрили послабления для граждан, получивших вакцину от коронавируса. Также они коснутся тех немцев, которые уже переболели COVID-19.

германия распространение коронавирус Йенс Шпан Лотар Вилер
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