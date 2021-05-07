Жители Читы 9 Мая смогут покататься на ретро-поезде Победы

Чита, 7 мая. Все желающие 9 Мая смогут проехать на ретро-поезде Победы от станции Чита-2 до станции Чита-1.

Отмечается, что до отправления состава жители города смогут дать паровозный гудок, передает Zabnews.

«В пути пассажиры станут участниками музыкальной программы и вместе с артистами читинского Дворца культуры железнодорожников исполнят песни военных лет», — сказано в сообщении.

Подчеркивается, что обратно пассажиры смогут вернуться на специальных автобусах. По имеющейся информации, праздничная программа начнется на перроне вокзала станции Чита-2 в 11.15 (по местному времени).

Ранее сообщалось, что особый воинский эшелон прибудет в Тулу накануне Дня Победы в ходе акции «Мы — Армия страны, мы — Армия народа». Отмечается, что в минувшем году он побывал в 13 российских городах, передает сайт 360tv.ru.