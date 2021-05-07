Канадские СМИ перечислили основные преимущества российского танка Т-14 «Армата»

Оттава, 7 мая. Танк Т-14 «Армата» обладает рядом существенных преимуществ над западной бронетехникой, которые вызывают беспокойство на Западе. Об этом сообщают канадские СМИ.

Издание Hot Cars перечислило 10 фактов, свидетельствующих о превосходстве российского танка над иностранными образцами. Главным преимуществом «Арматы» является ее принадлежность к четвертому поколению, в то время, как западные военные лишь модернизировали свои старые танки, но не создавали новые.

Следующим отличием называется относительно небольшой вес танка, составляющий 55 тонн. При этом машина способна нести новую 125-мм пушку, более мощную, чем западные орудия.

Кроме этого Т-14 имеет комплекс активной защиты «Афганит», аналогом которой может похвастаться лишь американский модифицированный Abrams. При этом танки ВС США проигрывают по запасу хода — у «Арматы» он составляет 500 км.

Другими преимуществами российского танка эксперты называют наличие автомата заряжания, более высокую скорость, а также установку менее «прожорливого» дизельного двигателя. И при всех явных технологических плюсах Т-14 побеждает и по цене. Его стоимость составляет около 3,7 млн долларов, тогда как стоимость Abrams оценивается в девять млн долларов.

Ранее эксперты The National Interest спрогнозировали исход боя «Арматы» с американским танком M1 Abrams. Также танк Т-14 «Армата» превзойдет Т-90М «Прорыв», сообщает 360tv.ru.