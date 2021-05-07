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Руководящий состав Минобороны РФ и ветераны возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

  /   Обновлено: 07 мая 2021 14:09
Армия
Руководящий состав Минобороны РФ и ветераны возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Невские Новости

Москва, 7 мая. Члены коллегии Министерства обороны РФ приняли участие в памятных мероприятиях у Могилы Неизвестного Солдата.

В сообщении российского оборонного ведомства говорится, что представители руководящего состава ВС России — члены коллегии Минобороны РФ и ветераны возложении цветы и венки к мемориалу.

«Присутствующие почтили минутой молчания память воинов, погибших во время Великой Отечественной войны», — рассказали в министерстве.

В конце церемонии перед мемориальным комплексом торжественным маршем прошли военнослужащие роты Почетного караула.

Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин принял участие в памятных мероприятиях в Александровском саду в преддверии 76-й годовщины Победы в ВОВ.

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