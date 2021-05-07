Предпринимателям рассказали о возможности получения статуса «социального предприятия»

Калининград, 7 мая. Возможность подать заявку на получение статуса «социальное предприятие» доступна со 2 мая по 31 декабря.

Статус «социальное предприятие» предполагается для индивидуальных предпринимателей и юрлиц, которые занимаются трудоустройством россиян, находящихся в категории «социально-уязвимые», а также производят и продают товары и услуги для данной группы граждан. Об этом пишет «Социальный Калининград».

Оформление документов для получения статуса возможно в период со 2 мая по 31 декабря. Минэкономразвития внесло поправки в соответствующий приказ. Они вступят в силу с 11 мая текущего года.

После приобретения указанного статуса предприниматели и ООО, зарегистрированные в реестре Малого и среднего предпринимательства, смогут получить государственную поддержку, в том числе грант до 500 тыс. рублей.