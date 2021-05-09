Оперная певица Агунда Кулаева: В День Победы я продолжаю семейные традиции

Репертуар солистки Большого театра Агунды Кулаевой поражает воображение «бывалых» меломанов. Обладательница сочного меццо-сопрано в нарушение всех стереотипов одинаково роскошно поет сольные партии в операх русских классиков и шедеврах веризма.

Особое место в концертной деятельности артистки занимают песни о Великой Отечественной войне. Накануне Дня Победы Агунда Кулаева дала интервью ФАН.

«В нашей семье всегда чтили память о подвиге народа»

— Вы часто выступаете в концертах, посвященных празднику Победы. В вашем репертуаре легендарная песня «В лесу прифронтовом», романс Женьки Комельковой из оперы «А зори здесь тихие...» Кирилла Молчанова «Жди меня...». Когда зародилась эта традиция?

— Праздники 1 и 9 Мая я люблю с детства. В нашей семье всегда чтили память о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны. Каждый год мы вместе с папой и мамой ходили на первомайские демонстрации с шариками и плакатами. Мне доставалась почетная роль нести красный флаг. Я была преисполнена патриотическими настроениями, гордостью за нашу страну.

В День Победы я с родителями гуляла в парке и слушала военные песни, а теперь пою их сама на концертах, продолжая семейные традиции. Сейчас готовлюсь к выступлению в новом масштабном проекте, который состоится в ночь с 21 на 22 июня в подмосковном парке «Патриот». Мне предложили впервые исполнять с хором популярную песню «Даль великая». Очень красивая композиция Евгения Птичкина на пронзительные стихи Роберта Рождественского.

— Одно из гениальных сочинений о Великой Отечественной войне — это вокально-симфоническая поэма «Военные письма» Валерия Гаврилина. Оно изначально написано для эстрадных певцов. Его часто исполняют драматические актеры, но оперные певцы обращаются к нему редко. Почему вы взялись за этот цикл?

— Главная героиня — это солдатка, чей муж погиб на войне. Ее образ прописан многогранно — любовь женщины к близким людям, детям. Патриотическая линия также играет важную роль в драматургии. Все эти темы очень близки мне, поэтому и возник интерес к этой работе. Музыкальный материал носит декламационный характер, партии солистов-вокалистов максимально приближены к разговорной речи.

В «Военных письмах» главное — не мелодии и голосовые данные певцов, а их умение владеть словом, способность донести для публики глубокий смысл каждой фразы, несущей высочайших эмоциональный заряд. Перечисленные задачи по определению мастерски решают именно драматические актеры, которые на студенческой скамье серьезно занимаются постановкой сценической речи. У нас, оперных певцов, такой предмет в консерваториях проходят, скорее, как факультатив. Но если вокалист «дружит» с дикцией и у него красивый полетный голос, то он сможет представить произведение крайне выигрышно и завоевать сердца публики.

— Вы всего один раз исполнили «Военные письма» Гаврилина. Продолжение будет?

— Конечно, я мечтаю петь это сочинение на концертах, но очень трудно подобрать состав исполнителей. В «Военных письмах» крайне лаконичная роль дирижера: большое количество номеров цикла исполняется без оркестра. При этом партитура сложная и с наскока между делом ее нельзя показывать.

Произведение интересно, прежде всего, хорам и певцам. Для них Гаврилин сочинил проникновенные номера в стилистике городского романса, крестьянской песни: присутствует стилистическое многообразие. Вот сейчас я сказала о своем желании исполнить этот уникальный цикл, посвященный Великой Отечественной войне. Может быть кто-то откликнется на мою инициативу (смеется).

из личного архива Агунды Кулаевой /

«Оперные певцы — подневольные люди»

— В 2017 году Дмитрий Черняков пригласил вас на роль княжны Кончаковны в опере «Князь Игорь» в Национальной опере Амстердама (копродукция с Метрополитен-оперой). Партия особенная в вашей творческой биографии, ведь вам не с первой попытки доверили ее петь в Большом театре. Объясните, как такое возможно, разве хороший голос не гарантирует попадание в спектакль?

— Оперные певцы — подневольные люди. Они должны подчиняться и дирижеру, и режиссеру. Постановщики просматривают певцов в свои спектакли часто по принципу, который действует в драматическом театре: вписывается ли вокалист в его представление об образе той же Кончаковны или нет.

Кстати, к моменту первого прослушивания на эту роль в Большом театре, когда меня не утвердили, я уже пела ее на сцене Новосибирского театра оперы и балета. Меня там коллеги даже вне спектакля называли Кончаковной — настолько убедительно я представила ханскую дочь в опере Бородина.

По этому поводу я могу рассказать забавную историю. Девушка из оркестра спрашивает у дирижера, мол, как имя Кончаковны, ведь главного героя зовут Игорь Святославович, а его сына — Владимир Игоревич? На вопрос последовал ответ: «Кончаковну, конечно же, зовут Агунда!» (смеется).

— Черняков также увидел в Кончаковне Агунду Кулаеву. Расскажите о работе с этим мастером.

— Дмитрий Черняков — один из моих любимых режиссеров, и я была счастлива, что он доверил мне спеть эту партию в постановке, представленной в Амстердаме. Репетировать с Черняковым интересно с точки зрения творческого роста. Ты погружаешься в мир его фантазий, где нет места банальностям и стереотипам. Ты оказываешься на другой планете: все настолько необычно для тебя и в прочтении образа, и в понимании концепции. Даже если ты не участвуешь в проекте Чернякова, а наблюдаешь за ним в процессе подготовки спектакля со стороны, то получаешь огромное эстетическое удовольствие.

У Дмитрия феноменальное понимание вокальной специфики оперного искусства. В афишах его спектаклей присутствуют фамилии выдающихся современных певцов. У Чернякова не может образ заслонять голос.

— В Большом театре готовится премьера оперы «Мазепа» Чайковского в постановке Евгения Писарева. Мы вас услышим в новой постановке в июне?

— Да, я буду петь в этой новой постановке роль Любови. Ранее я исполняла ее в концертной версии также на сцене Большого театра. Но сейчас мы репетируем очень интересную масштабную постановку: сюжет поэмы Пушкина сместится во времени, костюмы очень красивые. И хотя роль Любови небольшая по объему, с точки зрения вокала она сложная. Голоса трех главных персонажей — Кочубея, Мазепы, Марии — тоже должны быть масштабными, плотными и одновременно полетными.

От вокалистов требуется выносливость при исполнении сольных номеров в сопровождении насыщенной оркестровой партитуры. Дирижировать будет Туган Сохиев (главный дирижер Большого театра. — Прим. ФАН).

из личного архива Агунды Кулаевой /

«Я выхожу на оперную сцену заниматься делом всей моей жизни»

— Почему вы по собственному признанию все же больше любите петь в концертных версиях опер, чем в костюмных постановках?

— Я буквально недавно перечитывала книгу легенды оперы XX века Елены Образцовой. Она рассказывает, как настояла на том, чтобы петь партию Кармен босиком. При этом режиссер хотел, чтобы главная героиня оперы Бизе была непременно в туфлях. Этот эпизод говорит о том, что Елена Васильевна была не только гениальной певицей, но и артисткой, которая может срежиссировать свою роль.

Но в наше время не принято спорить ни с постановщиками, ни с дирижерами опер, и ты как профессионал должен принимать правила игры, которые сейчас существуют в оперном театре. Нужно или принимать версию режиссера безоговорочно, либо пытаться мягко попробовать найти компромисс.

Я, в принципе, не конфликтный человек, с дирижерами всегда нахожу общий язык. При этом я никогда не поступлюсь некоторыми принципами. Например, никогда не буду раздеваться на сцене. Я считаю это неэтичным и неуместным...так меня воспитали родители. В концертных же версиях опер я сама придумываю, как мне подать и интерпретировать свою роль. Только я решаю, как мне строить мизансцену с моим партнером.

— Вы с детьми обсуждаете ваши роли? Какие из них им нравятся больше всего?

— Все мои трое детей «дружат» с соцсетями и регулярно читают там отзывы пользователей о спектаклях с моим участием, а также отсматривают публикации на моих страничках. Они пишут комментарии к постам, а потом делятся полученной информацией со мной и обязательно говорят о своих впечатлениях от постановки, где я недавно пела. Дают советы по костюмам, макияжу.

Я и мои дети одинаково любим больше всего роль Кармен. Мой сын, например, говорит, что я в этой опере выгляжу очень эффектно, часто меняю наряды и всегда веселая, много смеюсь: ему нравиться видеть меня счастливой и жизнерадостной. В свою очередь, старшая дочь Виолетта говорит, что ей нравится сюжет оперы «Кармен», где главную героиню в конце настигает заслуженная кара за манипуляцию чувствами Хозе. Кармен насмехалась над его любовью, чувствами и справедливо наказана.

Виолетте сейчас 14 лет, она очень вдумчивая и рассудительная девочка. Если я волнуюсь перед спектаклем, то она всегда меня успокоит и поддержит. Она в определенной степени мой талисман. Я очень часто беру ее с собой на гастроли. Виолетта находится со мной за кулисами, фотографирует, вносит последние штрихи: поправляет костюм, убирает неправильные складочки на платье, держит за руку, и я, счастливая и окрыленная такой заботой дочери, выхожу на оперную сцену заниматься делом всей моей жизни.

из личного архива Агунды Кулаевой /

Досье

Агунда Кулаева родилась 29 декабря 1975 года во Владикавказе, в осетинской семье народного артиста России, оперного и эстрадного певца Елкана Кулаева и оперной певицы Ирины Кулаевой.

Окончила Ростовскую государственную консерваторию им. С.В. Рахманинова по специальностям «дирижер хора» (2000 год) и «сольное пение». До 2005 года училась в Центре оперного пения Галины Вишневской.

В 2005-2014 годы — солистка Московского театра Новая Опера. С 2009 года — приглашенная солистка Новосибирского театра оперы и балета, где исполнила следующие партии: Кончаковна («Князь Игорь» А. Бородина), Кармен («Кармен» Ж. Бизе), Полина («Пиковая дама» П. Чайковского), Любаша («Царская невеста» Н. Римского-Корсакова).

В Большом театре дебютировала в 2005 году в партии Сони («Война и мир» С. Прокофьева). В 2014 году приняла участие в постановке оперы «Царская невеста» Н. Римского-Корсакова, исполнив партию Любаши.

С ноября 2014 года — солистка оперной труппы Большого театра.

Замужем, супруг — приглашенный артист Большого театра и солист «Новой оперы» Алексей Татаринцев. Воспитывает троих детей.