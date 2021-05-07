Школьница выбралась из горящего дома в селе под Биробиджаном и спасла двух собак

Биробиджан, 7 мая. Страшный пожар произошел в небольшом селе Птичник Еврейской автономной области. Он уничтожил жилой дом на улице Старый Аэропорт.

Когда начался пожар, в здании находилась 15-летняя школьница. По словам девочки, огонь разгорелся на веранде и начал подползать к дому, отрезав путь к выходу. Девочка сразу же позвонила маме со словами: «Дом горит!».

Женщина попыталась успокоить девочку и вызвала пожарных. Однако школьница быстро взяла себя в руки и нашла верный выход из ситуации: она выбежала в дальнюю комнату, разбила окно в комнате и выбралась на улицу, пишет kp.ru.

В горящем дворе на цепи сидели две собаки, забившись в угол от страха. Девочка не забыла про питомцев, пробралась к ним и освободила. Предполагается, что пожар начался из-за замыкания электропроводки, заявили в главке МЧС РФ по Еврейской автономии.

Ранее МЧС наградило кадетов за спасение людей во время пожара в московской гостинице «Вечный зов». Возгорание произошло ночью.