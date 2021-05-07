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Энтони Хопкинс поделился кадрами со съемок для итальянского Vogue

Шоу-бизнес
Энтони Хопкинс поделился кадрами со съемок для итальянского Vogue
Global Look Press  /  Glenn Weiner

Рим, 7 мая. Британский актер театра и кино Энтони Хопкинс снялся для итальянской версии модного журнала Vogue. Кадрами с фотосессии он поделился на своей странице в Instagram.

Актер, который в возрасте 83 лет получил «Оскар» за главную роль в фильме «Отец», направился для фотосессии в солнечную Италию. Хопкинс показал поклонникам, как позировал для фотографа Луиса Альберто Родригеса.

Стилист Бит Боллиджер выбрал для звезды одежду брендов Giorgio Armani, Brioni, Loro Piana и Zegna. Артист в посте выразил благодарность всем принимавшим участие в съемках.

«Я здесь, в прекрасной Италии...» — написал Хопкинс в начале публикации.

Ранее американская певица Билли Айлиш появилась на обложке британского Vogue. Исполнительница шокировала фанатов откровенной фотосессией, так как прежде она предпочитала носить мешковатую одежду и скрывать большую грудь. Фото звезды с обложки журнала, размещенное в ее Instagram-аккаунте, побило рекорд по количеству лайков за короткий срок.

актер vogue энтони хопкинс
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