Уличный торговец выдавил глаза жителю Чикаго за отказ купить его товар

Чикаго, 7 мая. Семейная пара подверглась жуткому нападению со стороны уличного торговца, отказавшись купить его товар. Разъяренный мужчина откусил им уши и выдавил глаза.

По данным полиции, 28-летний Элайджа Р. подошел к прохожему и попытался что-то ему продать. Получив отказ, он ударил собеседника лопатой по голове, после чего выдавил пальцами его глаза. После этого подозреваемый укусил мужчину за уши и плюнул ему в рот. По словам прокуроров, он также вдавил в глазницу пострадавшего деревянный брусок.

Жена пострадавшего услышала крики и выбежала на улицу, чтобы помочь. Элайджа схватил ее за волосы и выколол ей глаза. После этого он откусил куски от ушей жертвы и плюнул ей в лицо. Пострадавших доставили в больницу в критическом состоянии. Во время слушания судья сравнил это преступление с «фильмом ужасов», пишет Fox News.