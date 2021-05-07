Иосиф Пригожин показал трогательные фото с внучкой Валерии

Москва, 7 мая. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин опубликовал в Instagram серию снимков с крещения Селин, внучки певицы Валерии. Фотографии растрогали пользователей Сети.

Валерия стала бабушкой в начале этого года. У ее младшего сына Арсения Шульгина и его жены Лианы родилась дочь Селин. Малышку на днях крестили в церкви, о чем поспешили сообщить и певица, и ее муж.

Продюсер поделился с подписчиками фотографиями, сделанными во время обряда крещения. Супруг исполнительницы опубликовал трогательные совместные снимки с внучкой на руках. Пока родители скрывают лицо Селин, поэтому на всех кадрах она запечатлена в профиль или со спины.

«Вот и Селин теперь крещеная», — написал Пригожин.

Еще недавно сын знаменитой артистки нежился на курорте Дубая. Молодой человек повредил спину во время прыжка в воду с яхты. Шульгин рекомендовал подписчикам не повторять его ошибок. Сын Валерии восстанавливал здоровье с помощью мануального терапевта.