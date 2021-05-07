Главы Евросоюза намерены обсудить вопрос отмены патентов на вакцины от COVID-19

Брюссель, 7 мая. Лидеры стран ЕС во время саммита в португальском Порту обсудят вопрос об отмене патентов на вакцины от коронавируса, говорится в сообщении Еврокомиссии.

Еврокомиссия подтвердила, что саммит состоится уже 8 мая. Согласно недавним заявлениям польского премьера Матеуша Моравецкого, странам, у которых есть патенты на препараты от COVID-19, необходимо предоставить другим государствам доступ к этим технологиям.

Россия подала 16 международных заявок, связанных с профилактикой и лечением новой коронавирусной инфекции. Как сообщалось ранее, об этом заявил директор Федерального института промышленной собственности (ФИПС) Олег Неретин.