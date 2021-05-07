Россиянам объяснили, как изменится упаковка табачных изделий

Москва, 7 мая. Важной мерой по снижению уровня потребления табака в России является переход к унифицированной упаковке сигарет.

Такая мера уже успешно применяется в ряде других стран. Об этом заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.

«Очень важные меры по переходу к стандартной упаковке табачных изделий. Это ничем не примечательная упаковка, на которой большую часть как раз занимают подписи или надписи о вреде курения», — подчеркнула она.

Отмечается, что курение — это серьезный фактор риска развития хронических неинфекционных и сердечно-сосудистых заболеваний, а также тяжелых форм онкологии. Курение табака приводит к развитию не только рака легкого, но и рака гортани, полости рта, носоглотки, пищевода и так далее.

Как стало известно, в России могут запретить использование жидкостей для электронных сигарет. Проработкой этого вопроса занимается правительство.

План по проведению в стране антитабачной концепции ранее утвердил глава Кабмина РФ Михаил Мишустин. Антитабачные мероприятия запланированы до 2035 года, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».