Жертвами пожара в Вологде стали три дачника

Вологда, 7 мая. Строительный вагончик, который использовали как жилье, сгорел в садоводческом товариществе «Содема». Инцидент произошел на улице Грушовой на окраине города.

По информации областного ГУ МЧС, возгорание произошло в товариществе, которое находится между одноименной рекой и Пошехонским кладбищем. Площадь пожара составила 12 кв. м, с огнем боролись два расчета.

После тушения были обнаружены тела трех погибших. Личности жертв и причины трагического ЧП устанавливаются.

В реанимации умер девятилетний ребенок, получивший ожоги всего тела на пожаре в Новосибирске. Мальчик получил смертельные ожоги 90% тела. До приезда службы спасения из горящего строения его вынес сосед, сообщал ФАН.