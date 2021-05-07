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Москвичи восхитились генеральной репетицией парада ко Дню Победы

  /   Обновлено: 07 мая 2021 13:29
Армия
Москвичи восхитились генеральной репетицией парада ко Дню Победы
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 7 мая. Генеральная репетиция военного парада ко Дню Победы прошла в Москве. Жители города, которые пришли посмотреть на торжественное шествие, рассказали о своих впечатлениях.

Москвичка Маргарита Самарская пришла на репетицию парада впервые и была очень впечатлена масштабностью мероприятия.

«Волнительно. Сердце колышется даже. Семью у нас коснулось. У меня дедушка служил, бабушка — герой трудового фронта. Мне так хочется все это ощутить и посмотреть. Чувства переполняют», — цитирует девушку сайт 360tv.ru.

Были среди зрителей и постоянные наблюдатели. Например, Любовь Соболевская ходит смотреть на подготовку к параду с 2008 года.

«Каждый раз незабываемые впечатления. Каждый раз я иду с большим удовольствием. Чувствуешь себя как 9 мая», — поделилась Соболевская.

Также на репетицию торжественного шествия пришел и заслуженный артист РСФСР Николай Пономарев.

«Я в прошлом — начальник военно-оркестровой службы Московского военного округа. Я вас поздравляю! Это праздник души. День Победы — праздник, которому нет равных», — восхитился пенсионер.

Присутствовали и те, кто специально ради парада приехал в Москву из других городов. Посмотреть на российских военных приехала из Краснодара Яна Степанова с сыном. Мальчику очень хотелось посмотреть на военную технику. Он рассказал, что много читал про Великую Отечественную войну и его поразило, как люди защищали свою страну.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВС России завершили генеральную репетицию парада Победы на Красной площади. А сайт 360tv.ru провел трансляцию проведенной тренировки торжественного марша в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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