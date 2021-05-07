Стало известно, как повысить бодрящий эффект кофе

Москва, 7 мая. Кофейный напиток можно сделать полезным, если добавить в него определенный компонент. Несмотря на это, укрепить здоровье можно только при умеренном употреблении кофе.

Добавление в кофе лимона позволяет увеличить количество антиоксидантов. При употреблении этого фрукта вместе с напитком их порция увеличивается в два раза. Флавоноиды, содержащиеся в кофе, вместе с витамином C увеличивают активное воздействие на свободные радикалы.

Активные вещества в лимоне также помогают человеку быстрее взбодриться. Благодаря такому сочетанию повышается уровень работоспособности и концентрации внимания.

Кофе может оказывать как положительное, так и негативное влияние на здоровье. Как сообщалось ранее, о возможных опасных последствиях его употребления рассказала диетолог Ирина Громова.