Подозреваемого в убийстве супруги-блогера уральца заключили под стражу

Екатеринбург, 7 мая. Сотрудники правоохранительных органов арестовали супруга девушки-блогера Кристины Журавлевой, которую нашли мертвой в Свердловской области.

По предварительным данным, он пошел на преступление из-за семейного конфликта. Другие детали произошедшего пока неизвестны. Ранее было возбуждено уголовное дело по факту гибели Журавлевой.

Девушка пропала 5 апреля. Несмотря на свою популярность в Instagram, близких друзей у нее не было. За это время даже муж никуда не обратился с просьбой найти жену. Модель нашли мертвой в лесополосе за городом. Мужчина сознался в убийстве своей жены, сообщал ФАН.