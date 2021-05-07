Трехлетний мальчик выпал из окна квартиры в Мордовии

Саранск, 7 мая. Ребенок едва не погиб после падения из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже.

Инцидент произошел в районном центре Рузаевка в Мордовии. Мать сообщила, что вышла из комнаты на пару минут. За это время малыш успел пододвинуть стул к окну и забраться на подоконник. В настоящее время ребенок находится в реанимации с многочисленными травмами. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и переломы ребер.

Правоохранители проводят проверку по факту инцидента. Отмечается, что семья благополучная и на учете комиссий не состояла.

Врачи борются за жизнь выпавшего из окна четырехлетнего мальчика под Волгоградом, сообщал ФАН. Ребенок из Волжского получил ушиб головного мозга после падения с высоты.