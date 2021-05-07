Экс-супруга Мамаева подарила свою лошадь краснодарскому ипподрому

Краснодар, 7 мая. Известный блогер Алана Мамаева сделала щедрый подарок краснодарскому ипподрому. Бывшая супруга российского футболиста подарила красивого черного скакуна.

Сотрудники ипподрома отметили, что Мамаева привела к ним лошадь фризской породы. Конь довольно открытый к людям, но уже проявляет свой характер при работе с дрессировщиками.

«Наш новый питомец — Златан, фризской породы. Дружелюбный в общении, характерный в работе, любитель фотосессий и участник конного театра», — рассказали сотрудники ипподрома в интервью ФАН.

Работники краснодарского ипподрома выразили благодарность Мамаевой. Известно, что в ближайшее время Златан станет участником фотосессий.

Коня Мамаева привезла из Голландии в 2019 году, ему тогда уже было 14 лет. После пары неудачных попыток продать лошадь звезда решила подарить ее. Стоимость животного оценивается примерно в 500 000 рублей. По информации из Сети, экс-супруга российского футболиста плохо ладит с животными.

Несколько лет назад в краснодарской квартире блогера поселился попугай, за которого она отдала 152 000 рублей. Спустя некоторое время Кукушечка улетела, и расстроенная Мамаева даже организовала ее поиски. Знакомые ветеринары после осмотра птицы пришли к мнению, что она стоит не больше 30 000 рублей. Попугая вернули в дом, где он вскоре умер.

Очевидно, не везет блогеру и с мужчинами. После скандалов с изменами мужа Павла Мамаева подала на развод. Сейчас она готова строить отношения даже с «обычным козлом».