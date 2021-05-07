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Американские ученые предупредили о смертельной опасности популярных сладких напитков

Общество
Американские ученые предупредили о смертельной опасности популярных сладких напитков
pixabay.com

Вашингтон, 7 мая. Употребление газировки, лимонада и других сладких напитков может вызвать колоректальный рак у человека в возрасте до 50 лет.

Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе провели исследование и выяснили, что чрезмерное употребление таких напитков в подростковом возрасте может увеличить риск развития заболевания. Особую опасность это представляет для женщин в возрасте.

По словам исследователей, те женщины, которые пили два или более стакана газировки в день, имели вдвое повышенный риск развития колоректального рака. Дело в том, что сахаросодержащие напитки вызывают проблемы с метаболизмом, такие, как диабет второго типа и ожирение.

В список продуктов, которые могут привести к развитию онкозаболевания, вошли копчености, кетчуп, майонез и чипсы. В них содержится очень большое количество жиров и сахара.

Ранее ученые рассказали о разработке новой технологии диагностики рака на ранней стадии. В этом медикам поможет световой сканер, с помощью которого можно получить изображения внутренних органов, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

рак напиток газировка
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