Снижение популярности нового жилья может произойти в России

Москва, 7 мая. Стремительное падение спроса на новую недвижимость может произойти в России. Соответствующую позицию озвучили представители аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости».

Повышение стоимости жилой недвижимости связано с резким смягчением денежно-кредитной политики государств во время пандемии коронавируса, считают аналитики. Кроме того, на рынок повлияла программа льготного ипотечного кредитования. По мнению специалистов, подорожание новостроек не связано с увеличением ценника на строительные материалы, передает портал evo-rus.com.

Ценообразование в крупных городах зависит от существующего баланса спроса и предложения, объясняют аналитики. На фоне устойчивого роста стоимости жилья граждане будут постепенно отказываться от приобретения недвижимости. Эксперты добавили, что одни из них предпочтут вторичный рынок, другие отдадут предпочтение аренде.

Пресс-служба агентства «Инком-недвижимость» ранее сообщила, что повышение спроса на столичном вторичное жилье составило 25% в марте текущего года.