Жителя Ростовской области задержали за похищение девочки

Ростов-на-Дону, 7 мая. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту похищения несовершеннолетней. В преступлении подозревается 36-летний житель Морозовского района.

Пьяный мужчина взял девочку за руку, когда она возвращалась с прогулки. Он увел ее заброшенный дом, где удерживал на протяжении нескольких минут. Ребенок громко кричал, ее голос услышали родители. После этого злоумышленник отпустил ее, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Как уточнили в ведомстве, гражданин не совершал никаких противоправных действий в отношении девочки. Следователи направили в суд ходатайство о заключении мужчины под стражу.

Ранее репетитор из Москвы был арестован за похищение 13-летнего ребенка. Он обманом посадил мальчика в такси, водителю которого сообщил ложную информацию о ребенке, и увез его в неизвестном направлении, сообщал ФАН.