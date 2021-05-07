Влад Лисовец прокомментировал сравнение с Павлом Волей

Москва, 7 мая. Модный эксперт Влад Лисовец прокомментировал частые сравнения с шоуменом Павлом Волей. Стилист отметил, что такое сравнение его не расстраивает, и рассказал, с чего оно началось.

Пользователи Сети часто путают двух именитых мужчин — они оба худые и высокие с выдающимся носом и светлыми волосами. По словам стилиста, в какой-то момент они действительно стали выглядеть чуть ли не как братья.

«Это началось с того, когда Паша сделал такую же стрижку, как и у меня. И соответственно, прически сильно дотягивают образ и делают людей похожими. С этого момента нас и начали сравнивать», — объяснил Лисовец в эфире проекта «Загугли звезду» для портала Teleprogramma.pro.

Стилист признался, что его никогда не смущало сравнение с резидентом Comedy Club. Он надеется, что шоумен, как и он, не обижается на подобные заявления. По словам эксперта в области моды, в один период многие знаменитости носили стрижку «Как у Лисовца».

«Надо было понимать, что все-таки стрижка «кокон страсти», которую я носил тогда, ассоциировалась со мной и называлась «Как у Лисовца». Я слышал, что Паша даже хотел специально сделать стрижку, как у меня», — отметил шоумен.

В интервью Лисовец приоткрыл завесу тайны по поводу своей личной жизни. Однако так и не стал однозначно отвечать на вопрос о своей сексуальной ориентации.