Москва, 7 мая. За сутки цифровая монета подорожала на 12%. На фоне рекордного роста Ethereum его доля на криптовалютном рынке возросла до 17%.

Цена Ethereum на криптобирже Binance впервые превысила 3,52 тыс. долларов. На площадке альткоин торговался на отметке 3,48 доллара. Его капитализация достигла 406 млрд долларов, свидетельствуют данные CoinGecko.

После того, как стоимость Ethereum превысила 3 тыс. долларов, создатель цифровой монеты Виталик Бутерин оказался миллиардером. Ему принадлежат 365 тыс. Ethereum. По нынешнему курсу альткоина состояние Бутерина оценивается в 1,26 млрд долларов.

В апреле в сети Ethereum произошло важное обновление Berlin, которое сократило комиссии за транзакции. Предыдущий рекорд цена Ethereum в 3,45 тысячи долларов на криптобирже Binance достигла 4 мая.