Сотрудники Росгвардии поздравили участников ВОВ в рамках акции «Парад у дома ветерана»

Москва, 7 мая. Росгвардия продолжает адресно поздравлять ветеранов ВОВ, организовывая мероприятия у мест проживания участников войны в рамках акции «Парад у дома ветерана».

Поздравления с праздником 9 Мая участникам ВОВ, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, экс-узникам концлагерей и участникам борьбы с подпольем националистов направил глава Росгвардии генерал армии Виктор Золотов. Он отметил, что в российских войсках свято чтут боевые традиции, которые в свое время заложили фронтовики, а память о великом подвиге защитников Родины помогает преодолевать трудности.

У домов ветеранов в преддверии торжеств звучат музыкальные композиции военных лет, а парадный расчет Росгвардии проходит перед народными героями торжественным маршем. Акция «Парад у дома ветерана» проводится по территории всей страны — Росгвардия опекает 378 ветеранов. Так, например, в Москве и Московской области поздравления от Виктора Золотова по случаю Победы в ВОВ приняли Сергей Афонский, Станислав Петраков и Герман Андросенко.

Генеральная репетиция главного торжественного Парада по случаю 9 Мая сегодня состоялась на Красной площади в Москве при участии 12 тысяч военнослужащих.