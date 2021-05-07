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Донбасс сегодня: армия ДНР уничтожила позиции ВСУ на юге, стороны несут большие потери

Весь мир
Донбасс сегодня: армия ДНР уничтожила позиции ВСУ на юге, стороны несут большие потери
facebook.com  /  Міністерство оборони України

Донбасс, 7 мая. Украинские войска усилили обстрелы народных республик, задействовав тяжелое вооружение. В бою под Стылой стороны конфликта понесли потери. Солдаты Киева получили травмы во время самогоноварения. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

Вооруженные формирования Киева продолжают обострять обстановку на линии боевого соприкосновения. В минувшие сутки украинские силовики обстреляли населенные пункты ДНР восемь раз. Применялась артиллерия калибром 122 мм, 120-мм и 82-мм минометы, вооружения боевых машин пехоты, гранатометы и стрелковое оружие.

Результатом агрессии «защитников» Украины стали многочисленные повреждения жилой инфраструктуры и личного имущества жителей республики. Во дворах частных домов осталось много неразорвавшихся боеприпасов.

По ЛНР украинские «освободители» произвели семь обстрелов. В основном на этом направлении ВСУ использовали автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также стрелковое оружие.

Бой под Стылой

Утром в пятницу украинские силовики из состава 1-го батальона 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ осуществили обстрел поселка Стыла, что в 30 километрах к югу от Донецка. Огонь велся из 82-мм минометов, что вынудило защитников ДНР открыть ответный огонь по противнику с целью защиты жителей населенного пункта.

Результатом «ответки» дончан стало уничтожение позиций противника, гибель двух военнослужащих и ранение еще одного с украинской стороны. Народная милиция республики потеряла троих бойцов убитыми.

Семь солдат ВСУ травмированы взрывом

Донбасс сегодня: армия ДНР уничтожила позиции ВСУ на юге, стороны несут большие потери
wikipedia.org  / Walterwefer / GFDL 1.2+

Основные травмы и ранения солдаты Киева получают вовсе не в боях. В Донецке сообщили сразу о семерых травмированных солдатах ВСУ на мариупольском направлении. Инцидент произошел из-за жадности и незнания элементарных правил безопасности при самогоноварении. Этот процесс украинские «защитники» из состава 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ организовали в занятом доме мирного жителя поселка Водяное на юге Донецкой области.

В какой-то момент самогонный аппарат взорвался, травмировав семерых военных. У троих  — тяжелые термические ожоги. Как установило расследование, украинские самогонщики готовили усиленную дозу для организации празднования Дня пехоты (6 мая).

днр всу донбасс украина лнр народная милиция
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