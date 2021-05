Переворот, диктатура или революция: что на самом деле происходит в Сальвадоре

Ничто не угрожало сальвадорской демократии — ни захват парламента военными во главе с президентом Найибом Букеле в феврале 2020 года, ни угрозы расстрелять судей Верховного суда полгода спустя, ни одобрение президентом убийств оппозиционеров весной 2021 года.

Но стоило свежеизбранному сальвадорскому «президентскому» парламенту сместить генерального прокурора и пять высших судей республики, как в Вашингтоне и Брюсселе узрели крамолу — Букеле покусился на демократические основы и почти стал диктатором.

Автор Telegram-канала «Пиночет печет печенье» рассказывает, как стремление президента Сальвадора Найиба Букеле выстроить авторитарный режим, захватывая одну ветвь власти за другой, привело к острому внешнеполитическому кризису — и чем грозят молодому президенту США.

Острое противостояние между президентом Букеле и Верховным судом страны началось во время эпидемии COVID-19. В марте 2020 года судьи отменили решение президента о тюремном заключении для тех, кто нарушил правила карантина. В ответ сторонники президента заявили, что судьи препятствуют эффективному сдерживанию эпидемии. В августе Букеле заявил, что «будь он диктатором», он немедленно расстрелял бы судей.

Выборы в парламент Сальвадора 28 февраля 2021 года завершились оглушительной победой президентской партии «Новые идеи». Она забрала себе 56 мест из 84. Вместе с союзниками у Букеле в парламенте получилось конституционное большинство. Теперь он занят тем, о чем предупреждали перед выборами многочисленные эксперты, — концентрирует в своих руках абсолютную власть в Сальвадоре.

Федеральное агентство новостей /

В свой первый же день, 1 мая 2021 года, пропрезидентский парламент отправил в отставку судей Конституционной палаты Верховного суда , а на следующий день уволил генерального прокурора.

Для этого парламентарии воспользовались статьями 185, 186 и 187 Конституции Сальвадора, но при этом нарушили все законодательные процедуры. По закону, список из 30 судей должен вначале утвердить Национальный совет юстиции. А уже из него происходит выбор судей для Верховного суда. Парламент может их не утвердить, может в теории даже предложить своих кандидатов, но у него нет полномочий зачитать пять фамилий новых судей, а после проштамповать их назначение без обсуждений и согласований.

Никто из депутатов не подкрепил доказательствами свои обвинения судей Верховного суда в мошенничестве, коррупции и многочисленных нарушениях законодательства.

Судьи с этим не согласились, их представители уже назвали такие действия парламента «антиконституционными». Юристы из аппарата суда подали жалобу в апелляционные органы, чтобы признать действия парламента незаконными. Хотя сомнительно, что это даст какой-то результат.

Федеральное агентство новостей /

Оппозиция — коммунисты из партии FMLN и консерваторы из ARENA — расценили произошедшее как госпереворот. К ним довольно быстро присоединились многочисленные общественные организации как внутри Сальвадора, так и вне его. Они назвали происходящее в стране «государственным переворотом» и призвали власти отменить свои решения. В стороне не остался и FUSADES — крупнейшее объединение предпринимателей страны, который в своем меморандуме назвал действия парламента антиконституционными.

Такая реакция не прошла мимо депутатов из партии власти.

В Вашингтоне произошедшее вызвало «серьезную озабоченность». Комитет по внешней политике Конгресса США призвал власти Сальвадора отменить свое решение и «вернуться на конституционный курс».

On Saturday night, President Nayib Bukele inflicted a brutal blow to El Salvador’s democracy. In the interest of U.S.-Salvadoran relations, we urge him to reverse course, restore constitutional order, and pursue an inclusive and democratic governing agenda.

We have deep concerns about El Salvador’s democracy, in light of the National Assembly’s vote to remove constitutional court judges. An independent judiciary is critical to a healthy democracy – and to a strong economy.

Через пару дней она пошла еще дальше. Во время виртуального выступления на 51-й ежегодной конференции Американского совета по делам Америк, Харрис заявила следующее:

Брюссель старался не отставать от Вашингтона и присоединил свой голос к возмущению таким решением президента Букеле. Очень скоро его примеру последовали практические все европейские страны — от Германии и Франции до Испании и Норвегии.

Но самым неожиданным и интересным было присоединение к хору озабоченных голосов Луиса Альмагро, главы «Организации американских государств» (ОАГ). До этого момента Альмагро был замечен исключительно в симпатиях по отношению к Букеле. Сразу после военного вторжения в парламент в феврале 2020 года, он назвал критику в адрес сальвадорского президента «истеричной» и призвал «не искать диктатуры там, где ее нет».

Нашлись у президента защитники и вне Сальвадора, — в частности, среди противников венесуэльского президента Николаса Мадуро. Что совсем не удивительно, учитывая, что предвыборную кампанию для президентской партии «Новые идеи» вели ультраправые венесуэльцы, бежавшие из страны и являющиеся политическими советниками у Хуана Гуайдо.

Сам президент Найиб Букеле отреагировал на критику, настрочив за день 2 мая 310 постов в своем Twitter. В них он требовал уважать мнение сальвадорцев, избравших нынешний состав парламента, который еще до первого заседания обещал, что будет проводить конституционные реформы. Не остановившись на этом, Букеле провел пресс-конференцию с послами иностранных государств.

Федеральное агентство новостей /

После чего повторил в общих словах уже давно озвученные аргументы: он воспользовался статьями Конституции, которые позволяли менять судей Верховного суда; он не лишал независимости судебную власть, наоборот, она пыталась подорвать его полномочия своим вмешательством в его распоряжения.

Благодаря трансляции его тезисов в Twitter, сторонники президента и депутаты оперативно поддержали его.

What president @nayibbukele did today was very commendable and speaks great lengths of him. He carried on a debate with the representatives of some of the biggest democracies and countries in the world. A dictator doesn’t dialogue and he showed tonight that he is very open to it