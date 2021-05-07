Переворот, диктатура или революция: что на самом деле происходит в Сальвадоре

Ничто не угрожало сальвадорской демократии — ни захват парламента военными во главе с президентом Найибом Букеле в феврале 2020 года, ни угрозы расстрелять судей Верховного суда полгода спустя, ни одобрение президентом убийств оппозиционеров весной 2021 года.

Но стоило свежеизбранному сальвадорскому «президентскому» парламенту сместить генерального прокурора и пять высших судей республики, как в Вашингтоне и Брюсселе узрели крамолу — Букеле покусился на демократические основы и почти стал диктатором.

Автор Telegram-канала «Пиночет печет печенье» рассказывает, как стремление президента Сальвадора Найиба Букеле выстроить авторитарный режим, захватывая одну ветвь власти за другой, привело к острому внешнеполитическому кризису — и чем грозят молодому президенту США.

«Кабы я был султан»

Острое противостояние между президентом Букеле и Верховным судом страны началось во время эпидемии COVID-19. В марте 2020 года судьи отменили решение президента о тюремном заключении для тех, кто нарушил правила карантина. В ответ сторонники президента заявили, что судьи препятствуют эффективному сдерживанию эпидемии. В августе Букеле заявил, что «будь он диктатором», он немедленно расстрелял бы судей.

«Жизни сотен тысяч человек стоят дороже пяти [судейских]», — написал тогда Букеле у себя в Twitter

Выборы в парламент Сальвадора 28 февраля 2021 года завершились оглушительной победой президентской партии «Новые идеи». Она забрала себе 56 мест из 84. Вместе с союзниками у Букеле в парламенте получилось конституционное большинство. Теперь он занят тем, о чем предупреждали перед выборами многочисленные эксперты, — концентрирует в своих руках абсолютную власть в Сальвадоре.

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«Это не диктатура — это революция»

В свой первый же день, 1 мая 2021 года, пропрезидентский парламент отправил в отставку судей Конституционной палаты Верховного суда , а на следующий день уволил генерального прокурора.

Для этого парламентарии воспользовались статьями 185, 186 и 187 Конституции Сальвадора, но при этом нарушили все законодательные процедуры. По закону, список из 30 судей должен вначале утвердить Национальный совет юстиции. А уже из него происходит выбор судей для Верховного суда. Парламент может их не утвердить, может в теории даже предложить своих кандидатов, но у него нет полномочий зачитать пять фамилий новых судей, а после проштамповать их назначение без обсуждений и согласований.

Никто из депутатов не подкрепил доказательствами свои обвинения судей Верховного суда в мошенничестве, коррупции и многочисленных нарушениях законодательства.

Судьи с этим не согласились, их представители уже назвали такие действия парламента «антиконституционными». Юристы из аппарата суда подали жалобу в апелляционные органы, чтобы признать действия парламента незаконными. Хотя сомнительно, что это даст какой-то результат.

Федеральное агентство новостей /

Оппозиция — коммунисты из партии FMLN и консерваторы из ARENA — расценили произошедшее как госпереворот. К ним довольно быстро присоединились многочисленные общественные организации как внутри Сальвадора, так и вне его. Они назвали происходящее в стране «государственным переворотом» и призвали власти отменить свои решения. В стороне не остался и FUSADES — крупнейшее объединение предпринимателей страны, который в своем меморандуме назвал действия парламента антиконституционными.

Такая реакция не прошла мимо депутатов из партии власти.

«Сотрудники Anep, Fusades и El Diario испугались, и они единственные, кто раздувает шумиху в прессе, чтобы защитить своих союзников и корпорации. Сальвадорской трудящийся и солдат знает, что мы защищаем Родину. Это не диктатура — это революция», — написал в Twitter депутат «Новых идей» Вальтер Алеман.

Los empleados de la Anep, Fusades y El Diario de Hoy, son los asustados y los únicos que hacen convocatorias y rueda de prensa para defender a sus aliados y corporativos.



El salvadoreño trabajador y luchador sabe que defendemos la patria.



Esto no es dictadura es una revolución. — Walter Aleman (@WalterAlemanSV) May 3, 2021

В бой пошла кавалерия

В Вашингтоне произошедшее вызвало «серьезную озабоченность». Комитет по внешней политике Конгресса США призвал власти Сальвадора отменить свое решение и «вернуться на конституционный курс».

On Saturday night, President Nayib Bukele inflicted a brutal blow to El Salvador’s democracy.



In the interest of U.S.-Salvadoran relations, we urge him to reverse course, restore constitutional order, and pursue an inclusive and democratic governing agenda. — House Foreign Affairs Committee (@HouseForeign) May 4, 2021

«Мы глубоко обеспокоены судьбой сальвадорской демократии в свете голосования Национальной ассамблеи за отстранение судей Конституционного суда. Независимая судебная система имеет решающее значение для здоровой демократии и для сильной экономики», — написала у себя в Twitter вице-президент Камала Харрис.

We have deep concerns about El Salvador’s democracy, in light of the National Assembly’s vote to remove constitutional court judges. An independent judiciary is critical to a healthy democracy – and to a strong economy. — Vice President Kamala Harris (@VP) May 3, 2021

Через пару дней она пошла еще дальше. Во время виртуального выступления на 51-й ежегодной конференции Американского совета по делам Америк, Харрис заявила следующее:

«Как раз на этих выходных мы увидели, как парламент Сальвадора уничтожал Верховный суд страны. Независимость судебной системы имеет решающее значение для здоровья демократии и сильной экономики. Сталкиваясь с такой ситуацией лицом к лицу, мы должны ответить [на нее] в Сальвадоре», — сказала она.

Брюссель старался не отставать от Вашингтона и присоединил свой голос к возмущению таким решением президента Букеле. Очень скоро его примеру последовали практические все европейские страны — от Германии и Франции до Испании и Норвегии.

Но самым неожиданным и интересным было присоединение к хору озабоченных голосов Луиса Альмагро, главы «Организации американских государств» (ОАГ). До этого момента Альмагро был замечен исключительно в симпатиях по отношению к Букеле. Сразу после военного вторжения в парламент в феврале 2020 года, он назвал критику в адрес сальвадорского президента «истеричной» и призвал «не искать диктатуры там, где ее нет».

Да что с вами не так?

«Мы не колония», — отреагировали сторонники Букеле, распространяя его ответ на внешнюю критику.

Нашлись у президента защитники и вне Сальвадора, — в частности, среди противников венесуэльского президента Николаса Мадуро. Что совсем не удивительно, учитывая, что предвыборную кампанию для президентской партии «Новые идеи» вели ультраправые венесуэльцы, бежавшие из страны и являющиеся политическими советниками у Хуана Гуайдо.

«То, что происходит в Сальвадоре, — это то, о чем многие мечтают для Венесуэлы. Свержение коррупционеров без анестезии. Найиб Букеле»

Lo que está pasando en El Salvador es lo que muchos soñamos para Venezuela.

Derrocar a los corruptos sin anestesia.@nayibbukele ???????? — Rouse | God's daughter (@Rouseg12__) May 5, 2021

Сам президент Найиб Букеле отреагировал на критику, настрочив за день 2 мая 310 постов в своем Twitter. В них он требовал уважать мнение сальвадорцев, избравших нынешний состав парламента, который еще до первого заседания обещал, что будет проводить конституционные реформы. Не остановившись на этом, Букеле провел пресс-конференцию с послами иностранных государств.

Федеральное агентство новостей /

«Кто-нибудь объясните мне, почему вы меня осуждаете?» — спросил президент у иностранных дипломатов.

После чего повторил в общих словах уже давно озвученные аргументы: он воспользовался статьями Конституции, которые позволяли менять судей Верховного суда; он не лишал независимости судебную власть, наоборот, она пыталась подорвать его полномочия своим вмешательством в его распоряжения.

Благодаря трансляции его тезисов в Twitter, сторонники президента и депутаты оперативно поддержали его.

«Сегодня президент дал международному сообществу мастерское объяснение того, что произошло 1 мая. И что случилось? Просто народ Сальвадора заговорил, и представители народа подчинились голосу сюзерена».

Hoy, el presidente @nayibbukele ha dado una magistral explicación a la comunidad internacional sobre lo que pasó el día 1 de mayo.



¿Y que fue lo que pasó?

Sencillo, El pueblo salvadoreño habló y los representantes del pueblo acatamos la voz del soberano. — Ruben Flores (@RubenFloresEs) May 5, 2021

«Хороший переворот в Сальвадоре. Приветствую вас из Аргентины»

Bonito golpe de estado en El Salvador ????????



Desde Argentina les saludo ???? pic.twitter.com/oTRsICmK2c — ????Ⓒ︎Ⓘ︎Ⓝ︎Ⓣ︎Ⓘ︎Ⓐ︎???? (@Cinty_Mdz) May 4, 2021

«То, что сделал сегодня президент Найиб Букеле, было очень похвально и говорит о нем очень многое. Он провел дебаты с представителями некоторых крупнейших демократических стран мира. Диктатор не ведет диалог, и сегодня вечером он показал, что он очень открыт для этого», — порадовался за президента его бывший земляк, американский предприниматель Хосе Эрнесто.

What president @nayibbukele did today was very commendable and speaks great lengths of him. He carried on a debate with the representatives of some of the biggest democracies and countries in the world. A dictator doesn’t dialogue and he showed tonight that he is very open to it — Ernesto José J U (@ernestojj23) May 5, 2021

Министерства правительства Букеле также внесли посильный вклад в кампанию, разместив посты, в которых доказывалось, что в Сальвадоре диктатурой даже не пахнет.

Плеть в руках Букеле

Однако вся эта инфоподдержка Букеле мало кого впечатляет вне Сальвадора. Сторонники президента, например, не могут объяснить, почему — если в стране все так прекрасно — новым генеральным прокурором страны стал Рудольфо Дельгадо. Человек, которого десятки раз обвиняли в пытках задержанных, похищениях подозреваемых, а также в переговорах с криминальными группировками типа «Мара Сальватруча».

Может, дело в том, что Дельгадо в хороших отношениях с Букеле и способствовал его избранию на пост президента? А может, дело в том, что Дельгадо будет «плетью» президента, преследуя тех, на кого он укажет, — и наконец-то закроет дела против его сторонников.

Федеральное агентство новостей /

Большинство политических наблюдателей, а также оппозиция внутри Сальвадора считают произошедшее государственным переворотом, который превратил Найиба Букеле в диктатора. Но самое важное здесь то, что действия Букеле и его партии очень популярны внутри страны. Граждане вполне искренне считают, что только «сильная рука» способна исправить ситуацию к лучшему. Букеле грамотно играет на национальной гордости сальвадорцев, говоря иностранным дипломатам, что «Сальвадор не колония». Президент требует от Вашингтона признать, что у себя в стране только он устанавливает правила игры.

И для США сейчас очень важно грамотно разрешить сложившуюся ситуацию. Потому что, если Вашингтон тут не справится, он рискует потерять не только Центральную Америку — гегемонии в Западном Полушарии может быть нанесен серьезный урон. Прощай «доктрина Монро», здравствуй передел американского «заднего двора». А уж охотников поживиться целым регионом будет хоть отбавляй.