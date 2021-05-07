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Медь может подорожать до 20 тысяч долларов за тонну на фоне дефицита

Экономика
Медь может подорожать до 20 тысяч долларов за тонну на фоне дефицита
pixabay.com  /  Gerd Altmann

Москва, 7 мая. Цены на медь могут вырасти до 20 тысяч долларов за тонну к 2025 году на фоне увеличения ее дефицита и дисбаланса спроса и предложения, сообщил Bank of America.

Стратег банка по сырьевым товарам Майкл Видмер отметил, что запасы меди сейчас находятся на уровне 15-летней давности. По его словам, запасы в настоящее время покрывают спрос чуть более трех недель.

Видмер предположил, что с учетом текущих условий стоимость меди в обозримом будущем может увеличиться до 13 тысяч долларов за тонну после того, как на прошлой неделе цена впервые за десять лет перешагнула отметку в 10 тысяч долларов. По оценке BofA, рынок меди восстановит баланс в 2023-2024 годах. Однако после этого начнется новый дефицит, считают в банке.

Цены на медь начали расти в прошлом году, раз за разом обновляя рекорды. По мнению аналитиков, стоимость металла повышается на фоне улучшения ожиданий от перспектив восстановления экономики от последствий пандемии.

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