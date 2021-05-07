Звезда «Великолепного века» попала в больницу после расставания с женихом

Анкара, 7 мая. Турецкая актриса, звезда сериала «Великолепный век» Беррак Тюзюнатач отправилась в детокс-клинику для восстановления здоровья после расставания с актером Уразом Каигилароглу.

36-летняя актриса расторгла помолвку с бойфрендом и тем самым пополнила список неудачных романов, которые были «на волоске» от свадьбы. Инициатором расставания стала Тюзюнатач. Звезда турецкого сериала тяжело переживает разрыв, поэтому друзья позаботились о ней, отправив в специализированное учреждение набираться сил.

Что послужило причиной разлада отношений, неизвестно. Поклонники считают, что Каигилароглу оказался неверен ей. Возлюбленные с самого начала романа столкнулись с проблемами: Тюзюнатач прежде встречалась с лучшим другом Каигилароглу Али Йоренчем. В итоге актеру пришлось перестать общаться с приятелем.

Возлюбленные планировали сыграть свадьбу после снятия коронавирусных ограничений в Турции, однако теперь торжественная церемония не состоится, сообщает местное издание Sabah.

Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, сыгравшая в «Великолепном веке» Хюррем-султан, призналась в любви к России на русском языке. Знаменитость планировала посетить Synegry Woman Forum, но не смогла лично присутствовать на мероприятии, поэтому связалась с гостями форума по видеосвязи.