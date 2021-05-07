Мишустин утвердил субсидии для экспортеров лекарственных средств

Москва, 7 мая. Кабмин РФ просубсидирует компании, которые занимаются экспортом медицинских средств за рубеж.

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление, согласно которому российские экспортеры лекарств смогут претендовать на государственные субсидии для сертификации своей продукции, поставляющейся за границу. Об этом сообщается на официальном сайте Правительства России.

Согласно тексту документа, правительство сможет компенсировать до 80% затрат на регистрацию продукта в других странах. Авторы документа установили, что максимальный объем средств, который смогут возместить компании, равняется 500 млн рублей за сертификацию одного лекарства. Другие производители смогут получить до 50 млн рублей от государства.

Компании-получатели льгот должны будут реализовать продукцию на сумму, которая как минимум в десять раз превысит объем государственной помощи. Бюджетом предусматриваются 540 млн рублей на данные субсидии в 2021 году.

Системообразующие предприятия Российской Федерации также получат поддержку от Правительства РФ. Председатель правительства Мишустин заявил, что на это выделят около 4 млрд рублей.