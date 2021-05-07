Газоснабжение удалось восстановить после аварии на трубопроводе под Геленджиком

Краснодар, 7 мая. Филиал «Газпром газораспределение Краснодар» в 11:00 по московскому времени восстановил газоснабжение четырех сел после аварии на трассе М4 «Дон».

Инцидент с газовой трубой произошел на федеральной автодороге в районе бывшей АЗС у поселка Светлый во время дорожных работ, передает источник Федерального агентства новостей (ФАН). Ремонт после ЧП планировалось завершить к 12:00 по Москве 7 мая.

Без газа остались четыре населенных пункта: Дивноморское, Возрождение, Прасковеевка и хутор Джанхот. Самым газифицированным поселком оказалось Дивноморское, там проживает более 6 тыс. человек.