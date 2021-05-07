Неизвестные украинцы сорвали в Харькове баннеры ко Дню Победы

Харьков, 7 мая. Очередной скандал разразился на Украине. Неизвестные уничтожили баннеры, вывешенные ко Дню Победы вдоль трассы.

Инцидент произошел в Харькове. На кадры попал сам момент порчи плакатов в преддверии праздника. Уничтожением занималась группа людей, облаченная в черную одежду. Украинские власти никак не комментировали произошедшее.

Prt Scr youtube.com / Мария Жданова

В последние годы на Украине участились случаи провокаций со стороны радикалов. Пару лет назад в Незалежной зафиксировали инцидент с нападением на девочку, которая 9 мая ходила по улице с георгиевской ленточкой. В этот раз сторонники неонацизма планируют провести «военно-историческую реконструкцию» быта и боевых действий СС «Галичина». Официальные власти Украины выступили против организации события.