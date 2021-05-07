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Минздрав Украины объявил об окончании третьей волны коронавируса

  /   Обновлено: 07 мая 2021 12:53
Украина
Минздрав Украины объявил об окончании третьей волны коронавируса
pixabay.com

Киев, 7 мая. Третья волна пандемии коронавирусной инфекции на Украине подошла к концу. Об этом объявил украинский министр здравоохранения Максим Степанов.

Третья волна коронавируса унесла больше жизней, чем предыдущие, констатировал глава ведомства. Как сообщает РИА Новости, пиковых показателей по заболеваемости COVID-19 Украина достигла 13 апреля. Уже к 20 апреля пик был пройден.

«За каждую жизнь боролись, как на войне. За что огромное уважение и благодарность нашим медикам», — сообщил Степанов.

Сильная эпидемия COVID-19, вызванная распространением индийского штамма вируса, может начаться летом на Украине. Как сообщалось ранее, об этом заявил врач-инфекционист Владимир Курпита.

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