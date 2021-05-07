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Звезда КВН Денис Дорохов заявил, что «пробил дно» участием в Comment Out

Шоу-бизнес
Звезда КВН Денис Дорохов заявил, что «пробил дно» участием в Comment Out
instagram.com  /  @dorokhovdenisofficial

Москва, 7 мая. Известный юморист Денис Дорохов остался недоволен собой после участия в провокационном YouTube-шоу Comment Out. Артист рассказал, какие чувства испытал после выхода выпуска.

Под влиянием ведущего шоу Дорохов согласился выполнять разные провокационные задания и даже проклял сам себя, сидя перед зеркалом со свечей. В интервью артист признался, что ему не особо нравится вспоминать о своем участии в проекте. В очередном выпуске шоу артист участвовал вместе с ведущим и шоуменом Ильей Соболевым.

Участник телешоу «Однажды в России» рассказал, что при потере контроля над собой незаметно переключается на бранную речь, для него это является своеобразной психологической защитой. Друзья шоумена подчеркнули, что в повседневной жизни он практически не матерится. Во время съемок Comment Out юморист настолько сильно распереживался, что теперь не может смотреть на себя.

«После Comment Out я понял, что сам себе дно пробил. Понимаю, что это точно нельзя никогда показать детям», — рассказал Дорохов в интервью для YouTube-проекта «Мне смешно».

Посвятивший всю свою жизнь юмору Дорохов честно признался, что не понимает людей, которые обижаются на шутки. Он подчеркнул, что юмор никогда не нацелен на оскорбления.

квн comment out дорохов
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