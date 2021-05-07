Звезда КВН Денис Дорохов заявил, что «пробил дно» участием в Comment Out

Москва, 7 мая. Известный юморист Денис Дорохов остался недоволен собой после участия в провокационном YouTube-шоу Comment Out. Артист рассказал, какие чувства испытал после выхода выпуска.

Под влиянием ведущего шоу Дорохов согласился выполнять разные провокационные задания и даже проклял сам себя, сидя перед зеркалом со свечей. В интервью артист признался, что ему не особо нравится вспоминать о своем участии в проекте. В очередном выпуске шоу артист участвовал вместе с ведущим и шоуменом Ильей Соболевым.

Участник телешоу «Однажды в России» рассказал, что при потере контроля над собой незаметно переключается на бранную речь, для него это является своеобразной психологической защитой. Друзья шоумена подчеркнули, что в повседневной жизни он практически не матерится. Во время съемок Comment Out юморист настолько сильно распереживался, что теперь не может смотреть на себя.

«После Comment Out я понял, что сам себе дно пробил. Понимаю, что это точно нельзя никогда показать детям», — рассказал Дорохов в интервью для YouTube-проекта «Мне смешно».

Посвятивший всю свою жизнь юмору Дорохов честно признался, что не понимает людей, которые обижаются на шутки. Он подчеркнул, что юмор никогда не нацелен на оскорбления.