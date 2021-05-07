Поляк, бразилец и француз разоблачили ложь своих стран о роли СССР во Второй мировой

Многие на Западе хотят предать забвению истинный ход событий во Второй мировой. Но и там есть люди, которые борются за правдивое освещение войны.

Корреспонденты ФАН пообщались с активистом Ежи Тыцем, восстанавливающим памятники советским воинам в Польше, бразильским военным реконструктором Криштиану Алвес де Лиму и французским режиссером-документалистом Дидье Фельдманом, снявшим фильм о Сталинграде, чтобы доказать, что истина до сих пор жива.

Фото из личного архива Ежи Тыца /

«Позиция польских властей держится на трех китах»

Наш первый собеседник — Ежи Тыц. В свое время он основал общественную организацию «Курск», назвав ее в честь российского Города воинской славы и в честь битвы на Курской дуге. Он, можно сказать, делает героическую работу, восстанавливая и защищая на своей Родине памятники погибшим во время Второй мировой войны советским солдатам и офицерам.

— Ежи, что вообще думают в Польше о том, кто все-таки победил в 1945 году?

— Надо начать с того, что поляки по теме истории очень сильно разделены. Кто-то считает, что нас освободили Красная армия и Войско Польское, что это они принесли нам свободу полную. Что именно они вернули нашу страну на карту мира, что они уничтожили эту проклятую гитлеровскую нечисть. Таких людей как минимум 50%.

Но есть, конечно, и те, кто подвергают резкой критике все достижения Красной армии. Да, она выгнала гитлеровцев с нашей земли, но сделала это для того, чтобы потом захватить нашу землю и сделать Польшу своей 17-й социалистической республикой (на момент окончания Великой Отечественной войны в состав Советского Союза также входила Карело-Финская ССР. — Прим. ФАН). Вот таких людей как минимум 30%.

— Остальные, надо полагать, придерживаются нейтральной позиции?

— Да.

— А кто те самые тридцать процентов?

— Это люди, которые голосуют, избирают современную польскую власть. А ее историческая, скажем так, позиция держится на трех китах. Первый — русские собираются напасть на Польшу так, как они напали в 1944 году. Второй кит — они нас не освободили, а только принесли новую, другую оккупацию. И третья такая очень интересная история — это то, что в 2010 году самолет с польским президентом Лехом Качиньским был намеренно сбит в Смоленске не только российскими спецслужбами, но и чуть ли не самим Владимиром Путиным! Вот эти три основы, благодаря которым нынешней власти удается побеждать на выборах.

— Поэтому и идет в Польше такое переписывание истории?

— На самом деле, это самая настоящая война с историей, война, объявленная даже памятникам, могилам советских солдат. И она направлена на мнимую борьбу с современной российской властью и с Путиным. В этом я точно уверен.

А все почему? Да потому что все эти западные политики, деятели ну никак больше не могут укусить Россию. Она же держава — сильная, непобедимая, страшная! Давайте хоть как-то будем жалить ее: унижать, осквернять, оскорблять предков русских, их дедов… Хотя бы вот так.

На самом деле, это война с современной российской властью, и она идет по всей Западной Европе. Причина, знаете, одна — если никак не получится по-настоящему воевать с Россией, то будем бить по истории.

Фото из личного архива Ежи Тыца /

«Оказывается, тушенка все решала в этой войне!»

— Как вы считаете, данная ситуация может когда-нибудь измениться в лучшую сторону?

— Знаете, есть люди, которых переубедить не получится уже никогда! И они существовали всегда, ведь общая история наших взаимоотношений не всегда была приятной. Хоть это и прошлое, но люди копаются в нем, и они не хотят верить доказательствам, фактам: им это приятно и удобно. Они как будто постоянно воюют против России.

Лично я не могу понять, что за процесс идет у них в головах, но он есть, и это в крови у многих людей в Польше…

— А они своим умом до этого доходят или подсказывает кто?

— Я так думаю, что в большинстве своем сами додумываются, сами все выдумывают. Зачем? А затем, чтобы понравиться нашему далекому соседу из-за океана, который, как вы понимаете, именно себя считает победителем во Второй мировой войне. По их мнению, войну же выиграла Америка, которая в 1944 году, когда в Европе уже все было решено, на самом деле, Красной армией, открыла Второй фронт, десантировавшись во Франции. Это же она добила гитлеровцев и победила их!

Ну да, конечно, очень хорошая позиция. Но! Она никак не соответствует правде. Сейчас все направленно на то, чтобы доказать, что вклад Советской армии совсем небольшой, что, если бы не тушенка из Америки, поставляемая по ленд-лизу, то советские солдаты никак бы ничего не выиграли. Понимаете, тушенка все решала в этой войне?! Не танки, самолеты и люди-герои, а тушенка!

— Смотрите, какой есть любопытный момент. Все эти люди, грубо говоря, не хотят российской агрессии, боятся, что Россия захватит Польшу, но теперь-то в вашей стране стоят американские войска, там есть вооружение из США, ракеты, нацеленные как раз на нас. Что же получается? Это устраивает всех тех, кто кричит, что враг — это Россия, но при этом в Польше американские базы, и на сей факт они никак не реагируют и считают, что это нормально?

— Ну, если вы имеете в виду власть и тех поляков, которые ее избрали, то да, они считают это нормальным. Потому что американские солдаты были приглашены в Польшу, чтобы нас защитить от агрессии России. Этот лозунг попадает в головы, в умы, он принимается легко и с удовольствием. Ведь кое-кто считает, что в 2014 году Россия напала на Украину, захватила ее территории, и после Крыма будут страны Балтии, а потом и Польша.

Значит, дорогие американцы, приезжайте нас спасать! Вы же понимаете, что это бред, вранье. Однако если по всем главным телеканалам каждый день льется такая ложь, то как в это не поверить?! Вот кто-то и верит.

— Даже если бы Россия вдруг захотела захватить Польшу, то как ей помогли эти американцы?

— Именно! Каким образом американцы будут нас спасать, если их в нашей стране тысячи две всего? К тому же они наверняка ни в какие бои вступать не собираются. Но, знаете, из-за этих лозунгов прекрасно работает военная промышленность. Россия наступает, поэтому давайте быстро покупать самолеты, танки, ракетные системы... Польской власти это нужно. Хотя нагнетаемый страх — всего лишь обманка. И как долго это будет продолжаться, я не знаю…

из личного архива Криштиану Алвеса де Лимы /

«Болсонару оправдал Гитлера»

Криштиану Алвес де Лима — блогер и переводчик, давний любитель российской культуры и истории. В интернете он активно борется с русофобией, рассказывает Западу об истории и культуре России. Кроме того, он активный участник реконструкторского движения.

— Криштиану, как ты и твои соотечественники воспринимают сейчас события Второй мировой войны?

— Вторая мировая — это очень важный момент в истории человечества, потому что после нее появилась современная концепция прав человека. Как сказал в своей речи 2010 года президент Белоруссии Александр Лукашенко, это была победа гуманизма над расизмом.

Красная армия дала отпор модели Адольфа Гитлера, согласно которой сверхлюди должны были покорить все другие народы, и показала, что этому не должно быть места в наши дни.

Бразилия, по сути, была единственной латиноамериканской страной, которая отправляла взводы в Италию, чтобы воевать против нацистов. Но у нас в Бразилии, к сожалению, очень мало об этом информации. В основном нам стараются навязать версию, что на самом деле в войне победил не Советский Союз, а США и западные союзники.

При этом нам не показывают материалы США, как, например, известный документальный фильм «Битва за Россию», в котором с нейтральной точки зрения и очень объективно представлена истинная роль Советского Союза.

— Какие еще примеры переписывания истории ты можешь привести?

— Я считаю, что очень важно просвещать людей, особенно когда наш президент Жаир Болсонару оправдал Гитлера в своем интервью на радио. Он сказал, что, конечно, не согласен с идеями Гитлера, но тот был великим генералом и как любой хороший генерал должен был уничтожить своих противников. Что он имеет в виду? Геноцид при блокаде Ленинграда? Зверства по всему Советскому Союзу?

Президент оправдывает это, а его сын-депутат, то есть представитель народа, даже неоднократно предлагал закон, запрещающий демонстрацию символики Победы. Это серп и молот, а также красная звезда Советского Союза. Кроме того, бразильская армия отдала честь, в том числе на своей официальной странице, нацистскому майору Отто фон Вестернхагену, который участвовал в блокаде Ленинграда на Восточном фронте.

Пока у нас подобная верхушка, которая оправдывает нацистов и, по сути, переписывает историю, ни про какую объективность и ни про какое развитие отношений между Бразилией и Россией говорить нельзя.

из личного архива Криштиану Алвеса де Лимы /

«Реконструкторы — не авантюристы и косплееры»

— Как ты вообще пришел к реконструкторскому движению?

— Первые впечатления от исторической реконструкции я получил еще в Бразилии. Я смотрел фотографии и видео в исторических группах Европы и России. Тогда я хотел, чтобы и у нас было что-то подобное. Но в Бразилии есть всего лишь один клуб, он находится в Сан-Паулу. Его участники принимают участие в некоторых церемониальных событиях. Предпринимались разные попытки проводить подобные реконструкции в Бразилии, но наши возможности ограничены из-за законов, которые, по сути, не позволяют нам иметь у себя дома охолощенное оружие (СХП). Приобрести форму тоже не очень просто.

Также проведение реконструкторских мероприятий требует огромного количества мер безопасности, так как в Бразилии очень серьезная проблема с преступностью. Люди могут украсть оружие, а потом ограбить банк, магазин или прохожих. Но я бы сказал, что главная сложность — это отсутствие интереса правительства и организаций, у которых есть средства, чтобы провести подобные мероприятия.

Что же интересует нашу власть? В моем штате, в городе Собрал, местная префектура приказала украсить улицы города не чем-то, напоминающим о бразильском участии во Второй мировой войне, а радужными флагами. Вместо празднования великой Победы наше правительство предпочитает эту мерзость.

— Что ты можешь сказать о движениях реконструкторов в России? Что тебе больше всего запомнилось во время твоего пребывания в нашей стране?

— В России я видел, что люди действительно интересуются историей. Я общался с ребятами из разных реконструкторских групп, меня даже приглашали стать почетным членом в клубе исторической реконструкции «8 батарея», который недавно снял очень интересный фильм про участие женщин в Великой Отечественной войне — «Приставить к награде». Я видел его на закрытом показе: некоторые люди даже плакали во время просмотра. Он напоминает о том, что один народ воевал против нацизма, за лучший мир, за основные принципы гуманизма и права человека.

Я общался с разными людьми, которые интересуются исторической реконструкцией. Некоторые говорили мне, что экономили на еде, но покупали снаряжение и форму — не только советскую, но и Вермахта. Она стоит дороже, а кроме того, нелегко играть роль неправильной стороны конфликта.

Вероятно, есть люди, которые не понимают смысл реконструкторского движения. Я считаю, что лучшей наградой для нас было присутствие ветеранов, военных и даже генералов, которые благодарили нас за участие в реконструкции событий, относящихся к блокаде Ленинграда и к победе в Великой Отечественной войне.

В России это очень сильное движение. Было бы хорошо, если бы люди в других странах мира старались заниматься этим по-настоящему, с исследованиями. Прежде всего, реконструкторы — это люди, которые исследуют тему. Это не какие-то авантюристы или косплееры, которые просто считают форму крутой и решили надеть ее. Это люди, которые изучают исторический период и общаются с участниками событий.

crsc.fr / Centre de Russie pour la science et la culture à Paris

«У Франции много проблем с историей»

Наш последний герой — режиссер Дидье Фельдман, снявший документальный фильм «Волжская летопись», посвященный Сталинградской битве. Он отдал четыре года изучению литературы о Великой Отечественной войне, а также посетил Волгоград, прежде чем написать сценарий к своей киноленте.

— Дидье, почему вы решили рассказать историю Сталинградской битвы французским зрителям? Что это событие значит лично для вас?

— Мой фильм «Волжская летопись» рассказывает о Сталинграде, а также о Великой Отечественной войне… Мое решение снять этот фильм основывается на нескольких причинах, главная из них — желание отдать долг памяти, почтить жертвы, принесенные советскими мужчинами и женщинами, военными, партизанами, мирным населением. А также скромно противостоять историческому обману, который состоит в том, чтобы представить англичан и американцев как освободителей оккупированной Германией Европы. И наконец, это воспоминание о моих далеких русских корнях: мой прадед и дед по отцовской линии родились в Николаеве.

Когда я думаю или говорю о Сталинграде, мне на ум приходит фраза Василия Гроссмана из романа «Жизнь и судьба»: «Сталинград стал сигналом будущего». Хотя до этого была Москва, а после — Курск, Сталинград — это поворотный момент, это символ: это первый настоящий проблеск надежды с 1939-го, даже с 1933 года, проблеск уничтоженной нацисткой Германии. В каком-то смысле это начало нашего настоящего.

ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

— Замечаете ли вы изменения в восприятии событий Второй мировой войны за последние 10-20 лет? Если да, то как они выражаются?

— К сожалению, я думаю, что восприятие этого исторического события разрушается с каждым годом. Этому есть несколько причин…

Влияние американской культуры с ее переписыванием истории в свою пользу было доминирующим во Франции с 1950-х годов и заложило крепкий фундамент для обмана. Социальная эволюция последних 20 лет во Франции и в целом на Западе — это эволюция общества, которое слепо к прошлому, которое оставляет его, которое хочет думать только о настоящем.

Кроме того, мода на histotainment (термин, обозначающий развлекательные фильмы, книги, игры на историческую тематику. — Прим. ФАН), как мне кажется, стремится упрощать факты и исторический анализ. Она больше удовлетворяет интересы аудитории, а не показывает правду. Например, при представлении Великой Отечественной войны делается акцент на сталинизме, а не на советских людях.

Наконец, Франция отличается тем, что у нее много проблем с собственной историей. Как бы то ни было, эта страна сотрудничала с нацистами в течение пяти лет на политическом, экономическом и идеологических уровнях и депортировала своих собственных еврейских и нееврейских граждан, спокойно путая освобождение Франции с освобождением Европы. Франция изображает из себя мученика, хотя она мало что знала о войне на своей территории, и присваивает себе роль в победе над нацизмом, в то время как ее участие было очень второстепенным.

Напомним, что 8 мая 2020 года Женевьева Дарьеск, государственный секретарь министра Вооруженных сил Франции, опубликовала твит, в котором написала: «8 мая я особенно хочу поприветствовать наших союзников», добавив флаги США, Великобритании, Канады, Новой Зеландии, Австралии, но не СССР… К сожалению, это сообщение хорошо резюмирует французское видение Второй мировой войны, а также место, которое занимают советские военные жертвы в памяти Франции, — забвение.

— На ваш взгляд, что можно было бы сделать, чтобы сохранить историческую правду о Великой Отечественной войне?

— Сопротивляться, проявлять стойкость с помощью книг, фильмов, мероприятий, статей, зная, что это очень мало по сравнению с предрассудками, сложившимися за 80 лет.

Ранее корреспондент ФАН пообщалась с учителем истории одной из московских школ и поговорила с детьми о том, как они понимают события Великой Отечественной войны и как относятся ко Дню Победы, Параду и акции «Бессмертный полк».