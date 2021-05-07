Аналитик Межевич сказал, как положить конец антироссийской политике стран Прибалтики

Санкт-Петербург, 7 мая. В ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Русофобия и апартеид в Европе» президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич высказался о том, что может положить конец антироссийской риторике и политике нетерпимости по отношению к русскоязычному населению стран Прибалтики.

«На самом деле, в политической элите Эстонии, Латвии и Литвы еще есть разумные люди, их очень немного. На три страны, я думаю, человек 15–20, которые понимают, что нынешний курс ведет в тупик. Но в элите исповедовать иную веру, чем антироссийские и русофобские настроения, просто невозможно», — объяснил ситуацию аналитик.

Межевич говорит, что, как правило, в такое сообщество разумных попадают бывшие политики, занявшиеся бизнесом, или просто бывшие политики, которые в силу разных причин оказались за бортом. Тем не менее их меньшинство, и политика вышеназванных стран сегодня отличается только по градусу антироссийских настроений. А с точки зрения конечной цели они, конечно, едины, ведь общий тон общественно-политической риторики задается в авангарде, то есть в Соединенных Штатах Америки и Евросоюзе.

«Конечно, катализатор прекращения этого процесса найти можно. Если политика Европы и США в силу каких-либо причин изменится, то через очень небольшое время начнет корректироваться и политика Таллина, Риги и Вильнюса», — заключил мнение эксперт.

Такой поворот пока, к сожалению, не предвидится. Ведь с приходом к власти президент США Джо Байден превратил русофобию в главную составляющую американской политики, о чем ФАН писал ранее.