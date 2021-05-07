Военнослужащие ВС России завершили генеральную репетицию парада Победы на Красной площади

Москва, 7 мая. Минобороны РФ провело генеральную репетицию парада Победы на Красной площади в российской столице.

В сообщении оборонного ведомства РФ говорится, что в ней принимали участие 37 пеших парадных расчетов, в составе которых свыше 12 тысяч военнослужащих. По Красной площади также проехала механизированная колонна, включающая 190 образцов военной техники. В небе над российской столицей также пролетели 76 вертолетов и самолетов.

Отмечается, что весь личный состав военнослужащих, принимающий участие в тренировках и обеспечении парада, прошел вакцинацию от коронавируса.

Ранее в Сети были опубликованы зрелищные кадры репетиции демонстрационного пролета авиации над Москвой.