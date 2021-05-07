Участниками эксперимента по маркировке пива в России стали 95 компаний

Москва, 7 мая. Эксперимент по маркировке пива за месяц собрал 95 копаний, из которых 60 производителей занимают 17% российского рынка, сообщил Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Маркировка пива в РФ в рамках эксперимента началась 1 апреля и должна завершиться в конце августа следующего года. В рамках пилота ЦРПТ выдает производителям коды на безвозмездной основе.

Участники эксперимента за апрель выпустили 5 тысяч кодов маркировки. Как отметили в ЦРПТ, пример других товарных групп свидетельствует, что внедрение маркировки не влияет на цены, но сокращает долю контрафактной продукции. Так, в 2021 году доля нелегального табака в России снизилась впервые за шесть лет.

По данным ЦРПТ, объем нелегального рынка пива в России составляет от 5% до 12%. Специалисты считают, что «обеление» рынка увеличит прибыль производителей на 2,5-3 млрд рублей и позволит создать до 1,7 тысячи рабочих мест.

Компания Nielsen ранее сообщила о росте спроса на импортное пиво в России. По данным аналитиков, продажи ввозимого в страну алкогольного напитка за год увеличились на 31,4% в натуральном выражении.