Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
07 мая 12:58
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:56
Общество
Прокладку двухпутного тоннеля БКЛ под станцией метро «Печатники» завершили в Москве
12:56
Технологии
Су-57 смогут передавать зенитным комплексам информацию об обнаруженных объектах
12:54
Экономика
Банк России понизил курс доллара до 74,13 рубля
12:53
Армия
Forbes: США ответили на военные учения РФ переброской войск НАТО в Албанию
12:52
Армия
В США прошли первые испытания боевого беспилотника с искусственным «мозгом»
12:51
Политика
Лукашенко рассказал, при каком условии в Белоруссии пройдут досрочные выборы
12:50
Общество
Тест на коронавирус сдали более 17 тысяч петербуржцев за последние сутки
12:50
Экономика
Медь может подорожать до 20 тысяч долларов за тонну на фоне дефицита
12:49
Шоу-бизнес
Звезда «Великолепного века» попала в больницу после расставания с женихом
12:48
Общество
Командующим Каспийской флотилии в Дагестане стал контр-адмирал Пешков
12:46
Экономика
Мишустин утвердил субсидии для экспортеров лекарственных средств
12:46
Общество
Прием заявок для участия в онлайн-шествии Бессмертного полка продлили
12:43
Происшествия
Газоснабжение удалось восстановить после аварии на трубопроводе под Геленджиком
12:42
Украина
Неизвестные украинцы сорвали в Харькове баннеры ко Дню Победы
12:42
Общество
В Ростове увековечили память дважды Героя СССР маршала Баграмяна
12:41
Политика
Лукашенко раскритиковал жалобы на него в прокуратуру ФРГ
12:40
Общество
Хирурги Подмосковья провели более 300 уникальных операций при переломах
12:39
Украина
Минздрав Украины объявил об окончании третьей волны коронавируса
12:39
Шоу-бизнес
Звезда КВН Денис Дорохов заявил, что «пробил дно» участием в Comment Out
12:38
Политика
Президент Белоруссии представил отечественную вакцину от COVID-19
Все новости
Наверх

Командующим Каспийской флотилии в Дагестане стал контр-адмирал Пешков

Общество
Командующим Каспийской флотилии в Дагестане стал контр-адмирал Пешков
mil.ru  /  Интернет-портал Минобороны России

Махачкала, 7 мая. Должность командующего Каспийской флотилии, базирующейся в Дагестане, вместо вице-адмирала Сергея Пинчука занял контр-адмирал Александр Пешков. Пинчук отбыл на службу в Черноморском флоте Военно-морского флота России.

В сообщении пресс-службы Южного военного округа на сайте Минобороны РФ говорится, что Пешков уже находится в Дагестане. Накануне он поздравил проживающих в республике ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы.

«В Дагестане командующий Каспийской флотилии контр-адмирал Александр Пешков поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы. Командующий флотилией встретился с ветеранами и поблагодарил их за великий подвиг, отвагу, честь, доблесть и мужество», — отмечается на сайте Минобороны России.

Ранее пресс-служба главы Дагестана сообщала, что Пинчук будет переведен на службу в Черноморский флот. В связи с этим врио главы региона Сергей Меликов вручил вице-адмиралу орден «За заслуги перед Республикой Дагестан» и отметил, что Пинчук добросовестно и ответственно относился к своей работе и выполнению задач.

Решение о передислокации Каспийской флотилии из Астрахани в Дагестан было принято в 2017 году. Процесс перебазирования был завершен в 2020 году. Порт в Махачкале является единственным незамерзающим морским портом России на Каспии.

Ранее ФАН сообщал, что передислокация Каспийской флотилии позитивно воспринимается военнослужащими. Они отмечали, что незамерзающий порт позволяет личному составу решать учебные и боевые задачи в любое время года.

россия дагестан пешков каспийская флотилия пинчук
Комментировать
Самое популярное
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Общество 110774 4 мая 2021
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
Политика 98142 4 мая 2021
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Политика 73766 5 мая 2021
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Насмешки западных зрителей над подлодкой «Дмитрий Донской» разбились о факты
Армия 47272 4 мая 2021
Насмешки западных зрителей над подлодкой «Дмитрий Донской» разбились о факты
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Общество 44868 5 мая 2021
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Все новости / Общество / Командующим Каспийской флотилии в Дагестане стал контр-адмирал Пешков
Рейтинг@Mail.ru