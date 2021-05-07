Командующим Каспийской флотилии в Дагестане стал контр-адмирал Пешков

Махачкала, 7 мая. Должность командующего Каспийской флотилии, базирующейся в Дагестане, вместо вице-адмирала Сергея Пинчука занял контр-адмирал Александр Пешков. Пинчук отбыл на службу в Черноморском флоте Военно-морского флота России.

В сообщении пресс-службы Южного военного округа на сайте Минобороны РФ говорится, что Пешков уже находится в Дагестане. Накануне он поздравил проживающих в республике ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы.

«В Дагестане командующий Каспийской флотилии контр-адмирал Александр Пешков поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы. Командующий флотилией встретился с ветеранами и поблагодарил их за великий подвиг, отвагу, честь, доблесть и мужество», — отмечается на сайте Минобороны России.

Ранее пресс-служба главы Дагестана сообщала, что Пинчук будет переведен на службу в Черноморский флот. В связи с этим врио главы региона Сергей Меликов вручил вице-адмиралу орден «За заслуги перед Республикой Дагестан» и отметил, что Пинчук добросовестно и ответственно относился к своей работе и выполнению задач.

Решение о передислокации Каспийской флотилии из Астрахани в Дагестан было принято в 2017 году. Процесс перебазирования был завершен в 2020 году. Порт в Махачкале является единственным незамерзающим морским портом России на Каспии.

Ранее ФАН сообщал, что передислокация Каспийской флотилии позитивно воспринимается военнослужащими. Они отмечали, что незамерзающий порт позволяет личному составу решать учебные и боевые задачи в любое время года.