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Человеческие останки обнаружили около коттеджного поселка под Петербургом

Происшествия
Человеческие останки обнаружили около коттеджного поселка под Петербургом
elianemey  /  pixabay.com

Санкт-Петербург, 7 мая. Следственный комитет по Всеволожску проводит проверку по факту обнаружения человеческих костей в районе коттеджного поселка Тавры.

В полицию обратился местный житель, который рассказал, что вечером проезжал на скутере и нашел останки. Заявитель предположил, что на этом месте могло оказаться воинское захоронение времен Великой Отечественной войны, передает источник Федерального агентства новостей (ФАН) в правоохранительных органах.

Прибывшие на место сотрудники СК изъяли несколько фрагментов человеческих костей и черепов. По результатам судмедэкспертизы удастся установить время и причины смерти.

Фрагменты тела женщины обнаружили у кладбища города Сертолово, сообщал ФАН. Останки разложили по пакетам и упаковали в рюкзак. Как установили полицейские, погибшей оказалась без вести пропавшая в 2020 году местная жительница.

ленобласть ск человеческие останки
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