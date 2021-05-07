ФАН публикует уникальные кадры генеральной репетиции авиапарада над Москвой

Москва, 7 мая. Генеральная репетиция парада Победы прошла в пятницу, 7 мая, на Красной площади в российской столице — редакция Федерального агентства новостей публикует уникальные кадры.

Парадный строй авиации включал в себя 76 образцов отечественных самолетов. Москвичи и гости города во время репетиции увидели в небе над российской столицей несколько групп самолетов, среди которых: три военно-транспортных Ил-76, имитирующие дозаправку в воздухе, «заправщик» Ил-78 и Ту-95МС, имитирующие дозаправку Ил-78 и Ту-160, стратегический ракетоносец Ту-160 в сопровождении четырех Су-35С, а также четыре истребителя Су-35С и фронтовые бомбардировщики Су-24. Группа Ту-160 участвует в параде Победы впервые.

На опубликованных кадрах можно также увидеть шесть штурмовиков Су-25, пролетающих над Театральной площадью — замыкающие репетицию самолеты выпустили дым под цвет российского флага.

Генеральная репетиция парада Победы в Москве прошла 7 мая при участии 12 тысяч российских военнослужащих и более 190 единиц техники.