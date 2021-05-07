Депутат Госдумы назвала работу Псаки воплощением «фирменного стиля» Госдепа США

Москва, 7 мая. Содержание внешнеполитической риторики США после возможного ухода пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки с поста вряд ли изменится.

Об этом рассказала член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина. По ее словам, Псаки является «плотью от плоти» современной дипломатии страны. Депутат добавила, что американский политик давно стала воплощением «фирменного стиля» Госдепа США при администрации главы государства Джо Байдена.

«Свойственное ей сочетание некомпетентности и апломба часто производит курьезное впечатление, однако надо понимать, что основная масса сотрудников госдепа качественно не отличается от нее каким-то иным видением мира», — отметила Панина.

Ранее пресс-секретарь Белого дома призналась, что не рекомендует американскому лидеру отвечать на вопросы журналистов вне рамок официальной пресс-конференции.