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В HRW обвинили кандидата ОАЭ на пост главы Интерпола в пытках заключенных

Весь мир
В HRW обвинили кандидата ОАЭ на пост главы Интерпола в пытках заключенных
interpol.int  /  Interpol

Абу-Даби, 7 мая. Кандидатура представителя Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) на пост президента Интерпола может дискредитировать приверженность глобальной полицейской структуры защите прав человека. Подобной точки зрения придерживаются правозащитные организации Humans Rights Watch (HRW) и  Gulf Centre for Human Rights (GCHR).

Речь идет про Ахмеда Аль Раиси, занимающего пост генерального инспектора МВД Эмиратов с апреля 2015 года и являющегося членом исполкома Интерпола.

«Избрание генерала Аль Раиси президентом Интерпола будет свидетельствовать о том, что государства-члены организации совершенно не обеспокоены тем, что ОАЭ преследует критиков», — гласит совместное заявление HRW и GCHR.

Добавляется, что выдвижение данной кандидатуры является очередной попыткой ОАЭ обелить свою репутацию в области соблюдения прав.

Заместитель директора HRW на Ближнем Востоке Джо Сторк заявил, что в случае избрания Аль Раиси Интерпол рискует поставить под угрозу свой авторитет как международного правоохранительного органа, уважающего закон.

Свидетельства и обвинения

Силовым органам ОАЭ вменяется использование пыток, похищений, жестокого обращения в отношении заключенных. Аль Раиси отвечает за организацию и управление силами безопасности и полиции в стране, так что ответственность, в первую очередь, возлагается на него.

Один из резонансных эпизодов относится к 2018 году, когда британский аспирант Мэтью Хеджес был арестован и на семь месяцев заключен в одиночную камеру по подозрению в шпионаже. По его заявлениям, эмиратские правоохранители использовали против него «коктейль из наркотиков».

Хеджес безрезультатно требовал возмещения ущерба против четырех эмиратских чиновников, включая Аль Раиси, за нападение, незаконное тюремное заключение и умышленное причинение урона психическому здоровью.

В 2015 году 38-летняя гражданка Эмиратов Алия Абдель Нур была арестована по обвинению в финансировании терроризма за сбор средств для сирийских беженцев.

Она была заключена в тюрьму на 10 лет, где подверглась пыткам и одиночному заключению при отсутствии вентиляции, матраса, одеяла, качественной пищи и лекарств, о чем ей удалось сообщить СМИ в 2019 году. Несмотря на то, что вскоре после ареста ей диагностировали онкологию, она не получила никакого лечения. Власти Эмиратов сообщают, что Алия сама отказалась от лечения, а ее семья утверждает, что женщину заставили подписать документы об отказе. В мае того же года она скончалась.

При этом Абу-Даби проигнорировал просьбы международных правозащитных групп и европейских парламентариев освободить Алию из-за ухудшения здоровья.

В марте 2020 года эксперты ООН по правам человека призвали ОАЭ реформировать условия содержания заключенных, которые, по их словам, подвергаются «пыткам и жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию».

оаэ интерпол права человека
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