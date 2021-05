В HRW обвинили кандидата ОАЭ на пост главы Интерпола в пытках заключенных

Абу-Даби, 7 мая. Кандидатура представителя Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) на пост президента Интерпола может дискредитировать приверженность глобальной полицейской структуры защите прав человека. Подобной точки зрения придерживаются правозащитные организации Humans Rights Watch (HRW) и Gulf Centre for Human Rights (GCHR).

Речь идет про Ахмеда Аль Раиси, занимающего пост генерального инспектора МВД Эмиратов с апреля 2015 года и являющегося членом исполкома Интерпола.

«Избрание генерала Аль Раиси президентом Интерпола будет свидетельствовать о том, что государства-члены организации совершенно не обеспокоены тем, что ОАЭ преследует критиков», — гласит совместное заявление HRW и GCHR.

Добавляется, что выдвижение данной кандидатуры является очередной попыткой ОАЭ обелить свою репутацию в области соблюдения прав.

Rights groups slam #UAE official’s Interpol president candidacy - UAE interior ministry official Ahmed al-Raisi has been accused of the torture and ill-treatment of prisoners https://t.co/MBQtCga5FJ — LawNewsIndex.com (@TheLawMap) May 7, 2021

Заместитель директора HRW на Ближнем Востоке Джо Сторк заявил, что в случае избрания Аль Раиси Интерпол рискует поставить под угрозу свой авторитет как международного правоохранительного органа, уважающего закон.

Свидетельства и обвинения

Силовым органам ОАЭ вменяется использование пыток, похищений, жестокого обращения в отношении заключенных. Аль Раиси отвечает за организацию и управление силами безопасности и полиции в стране, так что ответственность, в первую очередь, возлагается на него.

Один из резонансных эпизодов относится к 2018 году, когда британский аспирант Мэтью Хеджес был арестован и на семь месяцев заключен в одиночную камеру по подозрению в шпионаже. По его заявлениям, эмиратские правоохранители использовали против него «коктейль из наркотиков».

Matthew Hedges: Ex-detainee issues 'torture' legal claim against UAE officialshttps://t.co/2ST42u1S1u pic.twitter.com/WaxQf4s5h7 — Middle East Eye (@MiddleEastEye) May 5, 2021

Хеджес безрезультатно требовал возмещения ущерба против четырех эмиратских чиновников, включая Аль Раиси, за нападение, незаконное тюремное заключение и умышленное причинение урона психическому здоровью.

В 2015 году 38-летняя гражданка Эмиратов Алия Абдель Нур была арестована по обвинению в финансировании терроризма за сбор средств для сирийских беженцев.

Alia Abdel Nour is a cancer-stricken Emirati detainee with just a few months to live. UAE authorities are keeping her shackled to a hospital bed, robbing her of her family, and denying her adequate medical care. https://t.co/5x1u1mkLSw #IWD2019 — Stephen Northfield (@snorthfield45) March 8, 2019

Она была заключена в тюрьму на 10 лет, где подверглась пыткам и одиночному заключению при отсутствии вентиляции, матраса, одеяла, качественной пищи и лекарств, о чем ей удалось сообщить СМИ в 2019 году. Несмотря на то, что вскоре после ареста ей диагностировали онкологию, она не получила никакого лечения. Власти Эмиратов сообщают, что Алия сама отказалась от лечения, а ее семья утверждает, что женщину заставили подписать документы об отказе. В мае того же года она скончалась.

При этом Абу-Даби проигнорировал просьбы международных правозащитных групп и европейских парламентариев освободить Алию из-за ухудшения здоровья.

Human Rights Watch: “UAE authorities showed just how cruel they can be by denying Alia Abdel Nour the chance to spend her last days with her family.” pic.twitter.com/0N04hhiXFt — الإمارات لحقوق الانسان (@UAE_HumanRights) May 13, 2019

В марте 2020 года эксперты ООН по правам человека призвали ОАЭ реформировать условия содержания заключенных, которые, по их словам, подвергаются «пыткам и жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию».