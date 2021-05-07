Политолог Кедми рассказал о будущем Тихановской и Лукашенко в Белоруссии

Москва, 7 мая. Президент Белоруссии Александр Лукашенко может покинуть свой пост уже в этом году. Израильский аналитик Яков Кедми спрогнозировал политическую ситуацию в республике.

Политолог уверен, что «сценарий второго Донбасса» невозможен в Белоруссии. Экс-кандидат на пост главы государства Светлана Тихановская не имеет никакой поддержки в родной стране, как и политических перспектив, подчеркнул эксперт.

«Ее поддержка только в нескольких странах Запада. Она бесперспективна и с их точки зрения сегодня», — констатировал Кедми в беседе с «Ньюинформ».

Александр Лукашенко может оставить пост главы республики в течении 2021 года. Кедми допустил, что это произойдет после принятия новой Конституции.

Тихановская ранее потребовала у США поддержки в обеспечении международной изоляции законного президента Белоруссии. Экс-кандидат на пост главы республики призвала Вашингтон провести конференцию.