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Житель Центральной Америки посвятил жизнь спасению ламантинов

Общество
Житель Центральной Америки посвятил жизнь спасению ламантинов

Белиз Джамал Гальвес, проживающий в Центральной Америке, рассказал, что впервые увидел группу по изучению крупных млекопитающих в 11 лет. Тогда он и присоединился к ученым, которые спасали животных.

Мальчик узнал о проблемах, с которыми ежедневно сталкиваются ламантины. Его поразило, что в основном эти трудности происходят из-за образа жизни людей. Он решил приложить все усилия для улучшения популяции водных существ.

«Каждый год я находил время, чтобы быть волонтером в этой организации. Поэтому, когда мне было 16 лет, они предложили мне работу. Я думаю, они просто не смогли от меня избавиться», — вспоминает Джамал Гальвес, исследователь ламантинов.

Недавно Гальвес и его команда спасли маленького ламантина, который остался без родителей. Сироту нашли у местной морской фермы и направили в реабилитационный центр. Биолог рассказал, что малышу было около месяца, а его размеры не превышали и 106 сантиметров. При этом взрослая особь в длину может достигать до трех метров.

мужчина заявил, что в природе детеныш не смог бы выжить самостоятельно. Поэтому люди выхаживают животных, а потом отпускают их на волю. По словам Гальвеса, именно это и является целью его жизни.

Он рассказывает о своей работе в школах и институтах. Таким образом мужчина пытается привить любовь к интересным существам детям, которые в будущем смогут продолжить его дело. Ламантины является травоядными водным млекопитающим. Они обитают в водах Северной и Южной Америки, а их вес может достигать 500 килограммов.

животные спасение млекопитающие ламантины центральная америка
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