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Стоимость земельных участков под ИЖС может подняться в России

Экономика
Стоимость земельных участков под ИЖС может подняться в России
pixabay.com

Москва, 7 мая. Земельные участки под строительство индивидуального жилья могут подорожать на 3–5% к текущей стоимости до конца 2021 года.

Причем основное повышение придется до наступления осени. Такой прогноз дала ТАСС главный эксперт аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина.

Цены вырастут на фоне распространения семейной ипотеки на такого рода проекты. Кроме того, роль сыграет продолжающийся тренд на загородную недвижимость, который начался еще в период самоизоляции.

Рынок перегрет из-за «пандемийного синдрома», считает глава центра загородной недвижимости риелторской компании «Этажи» Антон Сауков. Если в 2020 году интерес к покупке загородного жилья во время самоизоляции увеличился в 2,6 раза, то в текущем году он стал еще выше, особенно в сегменте дач и земельных участков, объяснил специалист.

Риелторы перечислили необычные пожелания россиян при покупке жилья. Среди них оказались желания установить в квартире печь или проверить жилплощадь на соответствие параметрам фэншуй.

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